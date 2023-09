Les équipes IT gèrent 71 % de logiciels en plus que l’an passé, selon une étude Freshworks

septembre 2023 par Freshworks

Freshworks Inc. publie les résultats de son second rapport annuel « State of Workplace Technology », révélant une augmentation de 71 % du nombre de logiciels sur les postes de travail des équipes informatiques en un an [1]. Selon cette étude, pour faire face à cette complexité sans cesse croissante, les professionnels informatiques – en particulier les hauts responsables et les jeunes générations – adoptent l’intelligence artificielle (IA) afin d’automatiser les workflows et de gagner en efficacité. 86 % d’entre eux indiquent ainsi que leur entreprise fait d’ores et déjà appel à l’IA.

L’IA : un gain de temps et d’argent pour les entreprises

Tandis que les départements informatiques devraient enregistrer une croissance de leurs effectifs cette année [2], cela ne veut pas dire pour autant qu’ils doivent augmenter leurs dépenses. Freshworks relève que les entreprises pourraient économiser 15 603 dollars par informaticien et par an en se servant de l’IA afin d’éliminer le temps perdu dans les tâches répétitives. En d’autres termes, une grande entreprise comptant au moins 5000 salariés et en moyenne 200 informaticiens dans son effectif pourrait réaliser une économie annuelle d’au moins 3,1 millions de dollars grâce à l’IA.

Parmi les autres enseignements de l’enquête :

• Les professionnels informatiques gèrent un nombre de logiciels sans précédent et voient l’opportunité d’une simplification. Le nombre de logiciels présents sur les postes de travail des équipes informatiques a augmenté de 71 % l’an passé. Pourtant, les informaticiens n’utilisent qu’un tiers des applications à leur disposition chaque jour (à peine 8 sur 24), contre la moitié d’entre elles en 2022.

• Les équipes informatiques font passer l’efficacité en premier. Elles classent la facilité d’utilisation et l’efficacité en tête des caractéristiques attendues des logiciels d’entreprise, devant l’éventail des fonctionnalités, la fiabilité et le coût économique.

• L’IA élimine les tâches répétitives. Les professionnels informatiques pensent que l’IA libère du temps consacré à des tâches répétitives (49 %) et leur permet de s’atteler à des travaux plus complexes et utiles (45 %). En outre, ils estiment qu’ils pourraient gagner plus de cinq heures par semaine en se déchargeant des tâches répétitives sur l’IA.

« J’ai assisté aux premières loges aux révolutions des mobiles et du cloud, en constatant les gains d’efficacité considérables apportés par l’une et l’autre, qui ont permis aux équipes informatiques d’améliorer leurs performances, et ce sans augmentation des coûts », commente Dennis Woodside, président de Freshworks. « Nous voyons déjà des clients tels que Smartsheet et Sony Music Entertainment prévoir d’exploiter l’IA pour améliorer substantiellement les services à leurs salariés, tout en économisant sur les coûts des logiciels hérités, accumulés au fil du temps. »

Les hauts responsables informatiques sont tout acquis à l’IA

Les dirigeants font état d’une utilisation accrue de l’IA et d’un soutien de leur entreprise en sa faveur, notamment :

• L’utilisation de l’IA est généralement encouragée au travail. 70 % des membres d’une direction informatique déclarent que l’utilisation de l’IA est activement encouragée par leur entreprise, contre 44 % des chefs d’équipe et 21 % des simples collaborateurs.

• Les dirigeants informatiques montrent la voie pour l’adoption de l’IA. Plus de neuf sur dix (91 %) s’appuient aujourd’hui sur l’IA dans leur travail, contre 66 % des chefs d’équipe et 33 % des collaborateurs.

• L’IA gagne du terrain parmi les jeunes générations. Les nouvelles générations jouent un rôle déterminant dans l’adoption de l’IA. 81 % des informaticiens de la génération Y et 75 % de la génération Z recourent actuellement à l’IA dans leur travail, contre 57 % de la génération X et 27 % des « boomers ».

« Les responsables métiers adoptent les logiciels pour de bonnes raisons au départ – afin d’optimiser leurs opérations – mais, à la longue, ils peuvent se trouver confrontés à une conséquence imprévue : un nombre démesuré d’applications par rapport à leurs besoins », explique Prasad Ramakrishnan, DSI chez Freshworks. « Une technologie intelligente et simplifiée, associée à la puissance de l’IA, engendrera davantage de gains de productivité et d’efficacité que ne l’ont fait les logiciels hérités durant des décennies. Les responsables informatiques qui adoptent l’automatisation et l’agilité technologique pour réduire la complexité octroieront une longueur d’avance à leurs équipes. »

Méthodologie de l’enquête

Freshworks a tiré cette étude d’une enquête en ligne préparée par Method Research et réalisée par RepData auprès de 2000 adultes âgés d’au moins 18 ans et travaillant à plein temps dans l’informatique, répartis à raison de 500 aux Etats-Unis et 500 au Royaume-Uni, 100 aux Pays-Bas et 150 dans chacun des six territoires suivants : Allemagne, France, Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande, Inde et Émirats Arabes Unis. L’échantillon était représentatif en termes de sexe, d’âge, de taille d’entreprise et de répartition géographique internationale des participants. Les données ont été recueillies du 27 avril au 17 mai 2023.

Les gains de temps apportés par l’IA aux États-Unis ont été calculés à partir du salaire annuel médian des informaticiens dans ce pays (100 530 dollars selon l’U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) en mai 2022). Après calcul du salaire horaire, le coût annuel par salarié a été obtenu par la multiplication du nombre annuel d’heures que les informaticiens américains estiment pouvoir économiser en se déchargeant des tâches répétitives sur l’IA. Ensuite, la multiplication du résultat par l’effectif moyen d’informaticiens dans une grande entreprise aux États-Unis (enquête Workforce) aboutit à un montant final de 3,1 milliards de dollars en coûts annuels pour un minimum de 200 informaticiens.