Acronis associe le backup à la cybersécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

Maxime CLAY a rappelé que Acronis a été créée il y a 20 ans à Singapour. L’objectif aujourd’hui d’Acronis est de proposer une solution qui allie cybersécurité et Backup en incluant entre autre aussi du patch management. De plus, Acronis propose cette solution dans le Cloud et On Premise.

Acronis lance une plateforme de cyberprotection dédiée aux MSSP.

La solution cyber Cloud propose du management d’identité et s’interface avec des SIEM et est disponible sur des Cloud comme AWS, Microsoft Azur, VMWARE... Acronis possède ses propres Cloud avec 52 Data Centers dans le monde dont un à Strasbourg. En prévision un Data Center devrait ouvrir à Paris prochainement pour remplacer celui de Strasbourg. Une redondance multisite est prévue dans les prochains mois. Ces Data Centers sont certifiés en France ISO 27001, HDS, PCI DSS...

La sauvegarde peut être faite en mode local, et/ou en mode hybride. Il va être possible de gérer cette solution en multiniveau. L’intérêt de la solution est de proposer à la fois la sauvegarde et la sécurité des données avec une seule plateforme. Elle propose une analyse des Backup pour voir si les données ne sont pas infectées mais aussi elle offre une solution de patch management. Ainsi toutes les fonctionnalités ont une interopérabilité entre elles. La solution propose un antimalwares, un EDR, du monitoring... Elle peut gérer tout un ensemble de systèmes d’exploitation, il est aussi possible de faire du multi-applicatifs comme pour les bases de données... elle couvre, par exemple SAP, Oracle, Microsoft. Elle propose aussi une solution de gestion des vulnérabilités à l’aide d’un agent.

La solution intègre la sauvegarde, la protection... ainsi le client est facturé pour la sauvegarde, le reste est inclus. Elle propose aussi un PRA, la solution couvre les end-point et les serveurs. Le Backup est facturé à l’octet et la sécurité est facturée aux end-point.

Au travers d’Acronis Cyber Proteçt Cloud on peut rajouter des options de sécurité comme par exemple Advanced Backup pour faire du Backup en un clic et ciblé. On peut aussi faire des Backup temps réel ciblés en fonction des besoins. Les clients peuvent bénéficier d’une option PRA à l’aide d’une machine virtuelle. Toutes les données sont stockées en Europe. En outre, elle propose une surveillance des disques durs en prévoyant les éventuelles pannes grâce à un système d’IA. Elle permet à l’aide de l’IA d’analyser le trafic afin de mieux monitorer les poste de travail. De plus, elle propose une protection avancée avec la détection des Exploit, des Zero Days. Elle offre une couche d’EDR dédiée au MSP donc sans configuration supplémentaire. Elle propose des options de remédiation avec de la reprise d’activité en quelques clics. Si les remédiations échouent suite à une attaque, il sera aussi possible de d’utiliser les Backup pour revenir au dernier état sain. Grâce à la partie sécurité, il est possible de détecter les malwares dans les Backup et de les nettoyer. Dès le mois d’octobre il sera possible de customiser la solution afin d’éviter les exfiltrations de fichiers. Elle est capable d’analyser les changements d’extension par exemple, voir les encapsulations. La solution est automatisée avec un système d’auto-apprentissage qui va permettre de qualifier les flux. Elle analyse aussi les flux vers les réseaux sociaux mais le tout uniquement sur le poste de travail et pas sur les Smartphones. Elle offre aussi une protection des e-mails et en octobre une protection pour les outils de collaboration. Un MDR sortira en octobre avec un support à Sophia avec un niveau 1 en français et ceci pour toutes les solutions en 24/7 où les jours ouvrés. Le niveau 2 est en anglais ou en français suivant les horaires. Enfin cette solution est proposée en mode Cloud et en On prime.

Acronis répond à 80% des besoins des clients de Synaps

Stéphane Brotons de Synaps a fait un retour d’expérience qui adresse des PME. Il utilise Acronis depuis 10 ans chez d’autres partenaires. Aujourd’hui il a rejoint Synaps pour renforcer le partenariat avec Acronis. Pour lui, il y encore trop d’offres qui proposent du Backup hébergé en France. Il cite l’exemple d’un de ses clients s’est fait pirater il y a deux ans. Grâce à la solution il a pu remettre en place la messagerie en 48h alors que le reste du SI hébergé ailleurs a eu plus de mal à retrouver son état opérationnel normal. Pour lui Acronis répond à 80% des besoins de ses clients. Il explique que du côté facturation des clients là encore c’est un point fort des solutions d’Acronis.