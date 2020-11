Les DSI, pilotes de la transformation en temps de crise : Le DSI en 2020, un super héros ?

novembre 2020 par institut SpokingPolls

Cette période exceptionnelle a impacté l’entreprise dans son ensemble. Le CMIT et XVDSI présentent dans une infographie la feuille de route du DSI et les priorités. La Covid-19 leur a posé de nouveaux défis. Les DSI démontrent leurs capacités d’agilité et d’adaptabilité en ces temps incertains. Or, le DSI joue un rôle majeur de l’entreprise de demain en agissant sur le levier de la performance.

En quoi cette crise représente également un challenge pour ce type d’acteurs ?

Eric Ochs, Secrétaire du XV DSI, Spoking Polls & MMmedia : « Nous sommes ravis de présenter ces résultats avec le CMIT et de pouvoir enrichir les futures études qui seront produites par le XV DSI à leur vision de l’évolution du rôle du DSI. »

« Dans cette période de crise, les DSI sont sollicités pour contribuer à l’effort d’économies budgétaires attendu par les directions générales. Ce qui demande de la créativité et de la flexibilité. Les solutions cloud devraient ainsi être d’une aide précieuse dans ce contexte de changement et de remise en question. » indique Jean-Denis Garo, directeur marketing Europe du sud Mitel et président du CMIT.

Le DSI doit faire des économies :

L’infographie révèle que le fait de réaliser des économies demeure l’aspect le plus important de la mission des DSI dans ce contexte sanitaire. La crise qui s’éternise et a malheureusement un impact non négligeable. 81% des DSI sondés indiquent qu’ils doivent réduire leurs investissements informatiques.

Les réductions budgétaires attendues sont conséquentes :

• Pour 31 % des répondants : une réduction de 5 à 10 %

• Pour les 42 % des répondants : une réduction de de 10 à 20 %

• Pour 8 % des répondants : une réduction de 20 à 30 %

Sébastien Drouin, (ancien DSI Imprimerie Nationale, Jouve) président du XVDSI, constate : « Il reste maintenant aux DSI à réellement prendre conscience des changements profonds induits par cette crise. »

Les investissements de la DSI en berne :

Les budgets sont en net recul. C’est un constat, puisque 69 % des répondants indiquent que les priorités d’investissements vont changer.

• 50 % des DSI envisagent une diminution des investissements sur 2020

• 31 % un report des investissements sur 2021

Les DSI estiment que l’on peut jauger de la performance informatique grâce aux critères de :

• 4,2/5 : résilience

• 4,2/5 : adaptation aux nouveaux usages collaboratifs

• 4,0/5 : disponibilité & l’engagement des équipes

• 4,0/5 : disponibilité & la sécurité

• 3,8/5 : agilité et capacité à intégrer de nouvelles applications

• 3,7/5 : performance du cloud et des services associés

• 3,5/5 : qualité du support des prestataires informatiques

Jean-Christophe Normand Deputy Head of Technology de Carmignac Risk Manager commente : « La gestion de l’agilité informatique par le Cloud est devenu un atout majeur en cette période de crise. »

La performance informatique des entreprises face à la crise peut être appréciée à travers les 9 critères suivants :

• 4,2/5 : la transformation digitale

• 3,6/5 : la migration vers le cloud et les nouvelles applications

• 3,6/5 : le partage des responsabilités et des choix technologiques entre les opérationnels et la DSI

• 3,6/5 : la communication avec les responsables opérationnels de l’entreprise

• 3,6/5 : le Green-IT et les enjeux de développement durable pour le système d’information

• 3,5/5 : la gestion des prestataires externes

• 3,4/5 : la gestion et réorganisation des équipes internes

• 3,1/5 : la gestion des fournisseurs

• 2,9/5 : le choix des nouvelles technologies comme l’Intelligence Artificielle

Enquête réalisée en octobre 2020 par l’institut SpokingPolls auprès de 52 DSI français.