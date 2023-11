Les DSI en 2023-2024 les priorités : RSE, Collaboration et Enjeux de l’IA au cœur de la réflexion

novembre 2023 par Le CMIT, en partenariat avec le club du XVDSI

Le CMIT, en partenariat avec le club du XVDSI dévoile les tendances, les défis et les opportunités qui façonneront le rôle les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) pour 2023-2024. Cette étude vise à partager les pratiques qui guideront les DSI au cours de l’année à venir. Les DSI accordent une attention particulière à la responsabilité sociale, la collaboration et les enjeux liés à l’intelligence artificielle dans leurs réflexions et prises de décision.

« Les DSI mettent l’accent sur la cybersécurité, la transformation digitale, et la rationalisation des budgets, tout en reconnaissant l’importance cruciale de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à court terme, mais font face à des défis tels que la méconnaissance des fournisseurs et la maîtrise encore limitée de l’Intelligence Artificielle (IA), tout en exprimant le besoin de renforcer le partage d’expérience entre pairs. » Jean-Christophe Normand, Président du XV DSI et CTO d’Europ Assistance

Sans surprise, les incontournables demeurent inchangés dans le classement des priorités des DSI :

1 - La transformation digitale

2 - La cybersécurité

3 - La Rationalisation des budgets

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au cœur des préoccupations des DSI

« L’engagement RSE des DSI interrogés indique qu’ils souhaitent être des accélérateurs majeurs de la transformation des entreprises et des métiers sur ces sujets. C’est un des points d’éclairage très positif de cette étude. » Eric Ochs, Spoking Polls

L’étude révèle que la RSE occupe une place centrale dans les réflexions des DSI, ils sont de plus en plus conscients de son importance. 57% d’entre eux ont déjà intégré des engagements de leurs entreprises, et 23% planifient de le faire prochainement. Les principales actions des entreprises se concentrent principalement sur la réduction de l’impact carbone et du stockage des données, répondant ainsi aux exigences émanant des départements vente et marketing. C’est un fait, les décisions prises en matière de technologies de l’information doivent être alignées sur des valeurs éthiques et sociales de l’entreprise.

Parmi les constats marquants, 72% des DSI expriment le souhait de collaborer plus étroitement avec la Direction Générale (DG) et les différentes directions métiers. De plus, 33% envisagent la création d’une équipe technique dédiée à la RSE. Cependant, malgré cette prise de conscience, 85% des DSI estiment être insuffisamment informés, voire moyennement informés, par leurs fournisseurs sur les enjeux de la RSE.

L’impact de la RSE va se répercuter d’une manière significative :

• Pour 67% des DSI, sur l’accélération de la rationalisation du portefeuille applicatif.

• Pour 65% des DSI, le choix des fournisseurs partagé avec les métiers.

• Seulement 13% que la RSE va freiner les investissements IT.

Développer des échanges entre pairs, un enjeu majeur pour 2023-2024

Pour stimuler davantage l’échange, les DSI envisagent également d’organiser des ateliers collaboratifs pour favoriser l’innovation et le partage de bonnes pratiques et savoir-faire. La collaboration est cruciale dans le contexte des DSI, car les défis technologiques d’aujourd’hui sont souvent complexes et interconnectés.

Une forte majorité (93%) des DSI expriment le désir de renforcer le partage d’expérience, en participant à des événements privilégiés tels que des think tanks ou des clubs d’utilisateurs (78%), ainsi que des rencontres informelles lors d’événements généralistes (76%).

Et l’Intelligence Artificielle dans tout ça ? Une priorité encore mal maîtrisée

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations informatiques pose des défis uniques. Les DSI doivent réfléchir attentivement à la manière dont l’IA peut être utilisée de manière éthique, tout en garantissant la transparence, la responsabilité et la sécurité des données.

Concernant l’Intelligence Artificielle (IA), l’étude révèle les points suivants :

• 55% des DSI estiment ne pas être suffisamment à jour sur les avancées de l’IA.

• 51% des DSI estiment que l’intégration de l’IA est mal abordée par l’écosystème IT.

• 37% des DSI souhaitent intensifier les discussions sur des sujets innovants tels que l’IA et OpenAI.

« Pour les marketeurs de la tech, connaître les enjeux des DSI est essentiel pour mieux comprendre nos audiences et leur apporter des réponses en phase avec leurs attentes. Nous sommes ravis de cette collaboration avec le XV DSI qui nous permet au travers de cette étude d’identifier les tendances qui animent les communautés des Directeurs des Systèmes d’Information. » Maud Samagalski, Senior Director of Marketing, EMEA, Hewlett Packard Enterprise, Présidente du CMIT

Enquête réalisée en entre mai et juillet 2023 par l’institut SpokingPolls auprès de 87 CIO sur les enjeux tech développement durable et relationnel des DSI français en partenariat avec les CMIT, le club des directeurs marketing de la Tech.

