Le rapport annuel de Check Point Research sur la cybersécurité en 2020

janvier 2020 par Check Point

« La distinction entre le passé, le présent et l’avenir n’est qu’une illusion obstinément persistante, » comme l’a écrit Albert Einstein. C’est certainement vrai pour le paysage de la cybersécurité depuis ces dernières années. Certaines notions ont peut-être changé, mais la difficulté de se défendre contre un éventail de menaces toujours plus étendu et en constante évolution demeure.

En 2019, les pirates ont constamment amélioré leurs armes. Ils ont rapidement adopté de nouvelles méthodes et ont adapté leurs attaques aux technologies et aux plates-formes émergentes. Il n’est donc pas surprenant que le Forum économique mondial ait une fois de plus nommé les cyberattaques et le vol de données dans son enquête sur les 10 principaux risques mondiaux pour 2020.

Les événements des 12 derniers mois ont montré qu’aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri d’une cyberattaque dévastatrice. Nous avons vu des fuites de données à grande échelle qui ont exposé les détails personnels de centaines de millions de personnes. Nous avons vu des administrations municipales paralysées par des logiciels rançonneurs.

Des vulnérabilités majeures continuent d’être découvertes dans des applications et des logiciels utilisés par des milliards de personnes dans le monde entier, ce qui augmente encore plus le risque de failles de sécurité et d’attaques. Même la forte baisse de la valeur des cryptomonnaies n’a pas diminué la popularité et l’utilisation répandue des logiciels malveillants d’extraction de cryptomonnaie. Dans l’ensemble, on estime que la cybercriminalité a généré des revenus de 1,5 milliards de dollars [1]en 2018. Cette économie illicite ne montre encore aucun signe de ralentissement.

Comment les entreprises peuvent-elles interpréter ce paysage changeant et se défendre ? Notre Rapport Sécurité 2020 est conçu pour vous aider. Il porte un regard sur les cyberévénements les plus médiatisés et les plus dévastateurs de 2019, et présente les faits pertinents et les principaux enseignements tirés de chaque incident.

Le rapport fait également appel à nos études approfondies sur les produits et les vulnérabilités, ainsi que sur notre propre intelligence sur les menaces provenant de ThreatCloud, pour vous apporter une analyse détaillée sur les tendances des cybermenaces pour 2020. Il présente enfin nos prévisions en matière de cybersécurité et des recommandations d’experts sur les stratégies de protection et de prévention qui vous permettront de garder une longueur d’avance sur les nouvelles formes d’attaques.