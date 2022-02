Le rapport Pulse de Norton sur la cybersécurité des consommateurs révèle que le pistage en ligne est plus répandu que la plupart des gens ne le pensent

février 2022 par Norton Labs

Norton Labs, l’équipe de recherche mondiale de NortonLifeLock, a publié son quatrième rapport Pulse trimestriel sur la cybersécurité des consommateurs, détaillant ses conclusions sur la sécurité grand public entre octobre et décembre 2021. En s’appuyant sur la télémétrie des menaces mondiales de l’entreprise, le service de recherche de Norton a partagé ses analyses et notamment ses nouvelles conclusions sur l’omniprésence des traqueurs publicitaires en ligne, ainsi que sur les escroqueries les plus répandues au cours du dernier trimestre. En France, la technologie Norton a bloqué 33 421 281 cybermenaces au cours du dernier trimestre, soit en moyenne 363 274 menaces par jour entre octobre et décembre.

Norton Labs a découvert que les utilisateurs sont pistés par de nombreuses entreprises différentes dès qu’ils se connectent sur le web, et que les traqueurs recueillent beaucoup plus d’informations sur nos vies en ligne que ce qu’on pourrait croire, y compris des informations sensibles sur la vie privée des individus. Norton Labs a notamment constaté que la moitié des entreprises de pistage rencontrées par un utilisateur au cours d’une semaine typique de navigation récupèrent ces données au cours des deux premières heures de navigation. Cela signifie que même si les utilisateurs effaçaient leur historique de navigation tous les jours, il ne leur faudrait que deux heures en moyenne pour être à nouveau pistés par la moitié des traqueurs en ligne supprimés.

« Même s’il est de notoriété publique que les traqueurs web nous suivent partout sur Internet, nos chercheurs en confidentialité en ligne ont été surpris de constater que certains traqueurs en ligne connaissent jusqu’à 80 % de l’historique de navigation d’un utilisateur. Nous espérons que nos découvertes mettront en lumière l’omniprésence du suivi en ligne et permettront aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur confidentialité en ligne. », explique Darren Shou, Responsable de la technologie chez NortonLifeLock.

Résumé du rapport Pulse de Norton Labs :

En 2021, la technologie Norton a bloqué 3,6 milliards de cybermenaces dans le monde, soit environ 10 millions de menaces par jour. Tout au long de l’année, la technologie Norton a bloqué : 53,9 millions de tentatives de phishing, 221 millions de menaces contenues dans des fichiers, 1,4 million de menaces mobiles et 253 063 attaques de ransomwares dans le monde.

Les escroqueries les plus courantes sont liées au Covid-19 et à la pop-culture : Les cybercriminels ont continué d’exploiter la pandémie avec des escroqueries liées au Covid-19, en profitant de l’intérêt du public pour certaines informations. De plus, ils ont exploité l’intérêt des consommateurs pour les séries populaires, en mettant en place des escroqueries par phishing déguisées en offres de produits liées à des séries à succès, incitant les consommateurs à suivre les liens et à partager leurs informations financières et personnelles.

Piratages et violations de données en 2021 : le rapport de l’équipe de Norton Labs détaille l’impact potentiel à long terme des violations de données à grande échelle et des attaques sur les plates-formes de trading et les sites de streaming.

Le rapport de Norton Labs souligne comment, bien que l’année 2021 ait été marquée par d’importantes violations de données et d’inquiétants piratages, la communauté mondiale de la cybersécurité a collaboré, en partageant des informations et en développant des systèmes pour aider les entreprises et les consommateurs.