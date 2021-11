Verizon Business élargit son portefeuille mondial de services gérés avec Fortinet Secure SD WAN

novembre 2021 par Marc Jacob

La solution a été conçue afin de procurer une offre convergente de connexion et de sécurité clé en main aux entreprises et aux clients du marché, pour la connexion et la sécurisation des effectifs hybrides (à la fois sur site et en télétravail) et à distance.

Selon le rapport Verizon Business 2021 Data Breach Investigations Report, qui analyse 29 207 incidents liés à la qualité, dont 5 258 violations confirmées, les attaques par hameçonnage (phishing) ont augmenté de 11 %, et les tentatives de ransomware ont progressé de 6 %. En outre, 85 % des violations ont impliqué un facteur humain, tandis que plus de 80 % d’entre elles ont été découvertes par des tierces parties.

Déployée grâce à Fortinet Secure SD WAN, intégrant des fonctionnalités SD WAN, de pare-feu et de routage avancé, cette solution de connexion axée sur la sécurité offre une qualité d’expérience à toute échelle et permet d’appliquer des politiques de réseau et de sécurité harmonieuses. La solution est également compatible avec de nombreux types de transports réseau, notamment MPLS, Internet, haut débit et réseau sans fil, pour assurer la transformation hybride WAN et LAN. Elle s’appuie sur les capacités du routage réseau conventionnel avec un WAN SD supplémentaire et une sécurité intégrée en vue de protéger les communications entre les points d’extrémité du réseau, que ce soit sur site ou dans le Cloud, en dotant ainsi les entreprises d’une meilleure protection en réponse à l’accroissement de la surface d’attaque induit par le travail à distance et hybride. Cette solution simple et tout-en-un offre aux clients une agilité et une flexibilité accrues leur permettant d’adapter leurs programmes de transformation digitale en fonction des besoins commerciaux en constante évolution.

« IDC prévoit que les entreprises s’engageront à fournir la parité technique à leurs effectifs hybrides, c’est-à-dire à garantir un accès sécurisé aux ressources techniques nécessaires pour faire leur travail, quelle que soit leur méthode d’accès », a déclaré Ghassan Abdo, vice-président de la Recherche chez IDC. « Verizon Software Defined Secure Branch avec Fortinet s’inscrit dans cette vision. »