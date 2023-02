Le nouveau Veeam Backup for Microsoft 365 v7 est lancé

février 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software lance la version 7 de Veeam Backup for Microsoft 365, la solution de sauvegarde et de restauration pour Microsoft 365, comprenant Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business et Microsoft Teams. Alors que Veeam Backup for Microsoft 365 protège déjà plus de 14 millions d’utilisateurs, cette nouvelle version renforce la protection des données en assurant leur immuabilité et en offrant des capacités avancées de supervision et d’analyse dans tout l’environnement de l’infrastructure de sauvegarde, ainsi qu’une complète maîtrise du BaaS (Back up as a Service) grâce à une intégration plus poussée avec Veeam Service Provider Console.

Caractéristiques marquantes de Veeam Backup for Microsoft 365 v7 :

• Copies de sauvegarde immuables : assurance que les données Microsoft 365 sont protégées contre les attaques de ransomwares. Les copies immuables peuvent être conservées sur tout stockage objet, notamment Microsoft Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier ou un autre mode stockage compatible S3 prenant en charge S3 Object Lock.

• Visibilité complète : l’intégration avec Veeam ONE et Veeam Data Platform offre des capacités avancées de supervision, de reporting et d’alerte pour les environnements de sauvegarde Microsoft 365, assurant la fiabilité de la stratégie complète de reprise d’activité.

• Maîtrise du BaaS : les utilisateurs disposent d’un plus grand nombre d’options de sauvegarde, de supervision et de restauration en libre-service afin de mieux répondre à leurs besoins au quotidien.

La version 7 apporte deux intégrations avec Veeam Backup for Microsoft 365 : Veeam ONE et Veeam Service Provider Console. Les fonctions avancées de supervision et de reporting accessibles via Veeam ONE v12 permettent la supervision proactive des ressources de sauvegarde et de stockage pour Microsoft 365 via un tableau de bord en un coup d’oeil. Les utilisateurs reçoivent des alertes afin de résoudre les problèmes immédiatement et peuvent s’appuyer sur des rapports SLA (accord de niveau de service) pour assurer la conformité et le respect des objectifs RPO (perte de données maximale admissible).

La seconde intégration étend les fonctionnalités déjà présentes dans Veeam Service Provider Console, et offre aux entreprises une complète maîtrise des sauvegardes Microsoft 365 en mode BaaS avec un partenaire fournisseur de services cloud (VCSP). Les utilisateurs gagnent en autonomie pour la création des sauvegardes, la supervision des données protégées et leur restauration à tout moment sans l’assistance du fournisseur. L’onboarding sécurisé, la facturation automatisée et des API REST offrent davantage de facilité et de transparence.

Aux côtés de Microsoft Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive for Business, le portail de restauration en libre-service prend désormais en charge Microsoft Teams. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir leurs propres points de restauration en fonction des besoins et restaurer les dossiers SharePoint Online et OneDrive for Business.

Veeam Backup for Microsoft 365 v7 est d’ores et déjà disponible et peut être ajouté sous forme d’extension aux éditions Advanced et Premium de la nouvelle Veeam Data Platform ou bien exploité de façon autonome.