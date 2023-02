La plateforme nGenius de NETSCOUT est disponible

février 2023 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. poursuit ses initiatives en faveur du marché de la gestion des performances d’entreprise (EPM — Enterprise Performance Management) avec nGenius® Enterprise Performance Management, une solution conçue pour prendre en charge immédiatement plus d’un millier d’applications voix, vidéo et données métier. De plus, cette plateforme bénéficie aujourd’hui de l’intégration des technologies nGeniusONE® et F5 pour configurer automatiquement la surveillance d’applications personnalisées. En aidant les clients à éliminer les angles morts au niveau paquet, cette solution améliore la performance de leurs applications et l’assurance de sécurité.

Selon le cabinet d’études Technavio, le marché des applications personnalisées atteindra 38,15 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2021 et 2026 grâce à l’adoption de technologies avancées et à l’utilisation accrue de smartphones en entreprise pour le développement d’applications. Par ailleurs, la Cloud Security Alliance a récemment indiqué qu’une entreprise moyenne utilise quelque 464 applications personnalisées et prévoit d’en déployer 37 nouvelles au cours des 12 prochains mois.

« La gestion de l’expérience numérique est vitale pour les services IT qui s’engagent en faveur d’une intégrité et d’une qualité de service sans faille. Malheureusement, la quantité et la complexité croissantes des applications utilisées par les entreprises, combinées à la dissémination et à la diversité en constante augmentation des utilisateurs finaux et des ensembles de données requis d’un bout à l’autre de l’infrastructure, les obligent à élaborer une image complète et continue de toutes les expériences numériques possibles, explique Mark Leary, chargé d’études spécialisé dans l’observabilité et l’automatisation des réseaux chez IDC. Dans ce contexte, la capacité des services informatiques à tester automatiquement, à mesurer avec exactitude, à sécuriser en totalité et à suivre avec précision les expériences et les échanges numériques créés par la totalité des applications — qu’elles émanent des éditeurs ou soient développées sur mesure — revêt une importance primordiale.

L’association des appliances InfiniStreamNG (ISNG) de NETSCOUT et de la plateforme nGeniusONE apporte un haut niveau de visibilité et d’analyse aux différents environnements d’infrastructure, qu’il s’agisse des datacenters, des clouds privés et publics, ou des installations de colocation pour les applications en interaction directe avec les clients telles que la voix, la vidéo, les logiciels et les communications unifiées en tant que service (SaaS/UCaaS), quel que soit l’endroit à partir duquel l’utilisateur y accède. L’intégration à F5, fournisseur de services et d’outils de sécurité des applications en environnements multicloud, permet d’importer directement des applications métier pilotées par l’utilisateur à partir de la définition des pools de serveurs de la plateforme BIG-IP de F5.