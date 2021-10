Le groupe Infinigate nomme deux nouveaux dirigeants

octobre 2021 par Marc Jacob

Julien Antoine, un dirigeant chevronné du secteur de la sécurité et de la distribution, se joint à l’équipe en tant que Chief Business Development Officer, et Andreas Bechtold, vétéran de l’industrie, est promu au poste de Chief Revenue Officer.

Ensemble, ils travailleront sur les activités de cloud et d’abonnement d’Infinigate dans la région EMEA, menant une stratégie agressive et à forte croissance, axée sur la croissance organique et les acquisitions.

Les nominations au sein de l’équipe de direction est un élément clé du plan de l’entreprise visant à renforcer sa position de distributeur à valeur ajoutée de premier plan en Europe.

Julien a occupé des postes de Direction chez Exclusive Networks VAD, où il a été EVP Strategy and Operations et VP EMEA. Il a également fait partie de l’équipe de conseil en gestion d’A.T. Kearney.

Andreas a plus de 20 ans d’expérience dans la distribution, ayant rejoint Infinigate en 2000. Il est responsable de la gestion des ventes au sein du groupe Infinigate depuis mars 2021, après avoir été EVP Vendor Management and Value Add Services et diriger les opérations dans la région DACH en tant que Regional Vice President.