Gatewatcher et Proofpoint s’allient pour renforcer la détection des menaces connues et inconnues sur le trafic réseau

novembre 2021 par Marc Jacob

Combinant machine learning, analyse statique et dynamique sur un socle logiciel qui garantit la robustesse du produit, la plateforme de NDR AIONIQ permet de surveiller l’activité réseau des organisations et d’y déceler en temps réel les intrusions qui pourraient s’y dérouler. La plateforme est capable de cartographier l’ensemble des actifs du SI et de fournir un niveau de détail et une typologie de métadonnées uniques sur le marché.

Désormais, la plateforme de NDR AIONIQ intégrera les règles de sécurité ET Pro de Proofpoint, offrant aux entreprises clientes de Gatewatcher une visibilité accrue sur un large éventail de comportements réseau observés dans le monde entier ainsi que des capacités supérieures de détection et de réponse aux menaces réseau les plus avancées.

Repérer toutes les cyberattaques en temps réel

Selon le rapport Le facteur humain 2021, Proofpoint a observé en une année plus de 48 millions de messages contenant des logiciels malveillants susceptibles d’être utilisés comme point d’entrée pour des attaques par ransomware. Conséquence : un RSSI français sur trois (31 %) estime qu’il risque de subir une attaque d’envergure par ransomware dans les prochains mois.

Chaque cyberattaque est unique dans son utilisation de moyens techniques et est de plus en plus complexe. Etant donné leur nature dynamique, il est devenu presque impossible pour les entreprises de suivre le rythme de l’évolution des menaces connues et d’anticiper celles encore inconnues.

En intégrant l’intelligence ET Pro de Proofpoint au sein de ses technologies les plus avancées, Gatewatcher va s’appuyer sur des décennies d’expérience en Threat Intelligence et détection des menaces pour aider les organisations à repérer toutes les cyberattaques en temps réel, dont les attaques par ransomware, en scannant leur réseau en permanence à la recherche d’activités suspectes ou malveillantes.