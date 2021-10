Laurent Szpirglas est nommé Regional Sales Manager France au sein de Ping Identity

octobre 2021 par Marc Jacob

Ping Identity renforce ses équipes pour soutenir sa croissance. Fort d’une année 2020 prometteuse le bureau Français annonce de l’embauche de nouvelles forces vives dont la nomination de Laurent Szpirglas au poste de Regional Sales Director France. Il apporte à l’entreprise américaine plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des données et la modernisation des architectures informatiques.

Un défi passionnant se présente à lui chez Ping Identity avec une solution solide et éprouvée. Continuer à développer l’activité de l’entreprise avec une équipe de vente dynamique et performante. Ping Identity est un acteur majeur de l’Identité en tant que service à travers les cas d’utilisation Workforce et CIAM.

Avec Laurent Szpirglas, l’entreprise pourra continuer de proposer toujours plus d’innovation et offrir son expertise à chacun de ses clients et prospects. Il aura pour mission d’accélérer la croissance des ventes de Ping Identity et de renforcer l’équipe du bureau français de l’éditeur, pour accompagner son développement sur le marché de la gestion des accès et des identités. Ses objectifs se déclineront sous trois axes : le commercial, le marketing et la gestion des partenaires.

Âgé de 47 ans et diplômé de l’Université de Marne La Vallée et de l’Université Technologique d’Enseignement Consulaire dans le domaine de l’Informatique Industrielle et des réseaux avancés et fort d’expériences acquises au sein d’entreprises telles que Auth0 (Okta), SIGMA-RH ou encore Attunity, Laurent Szpirglas rejoint les rangs de Ping Identity pour contribuer à sa croissance en France.