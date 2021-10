IBM France rejoint le Campus Cyber

octobre 2021 par Marc Jacob

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la logique de positionnement et la volonté d’IBM de continuer à être un acteur qui accompagne la montée en maturité de l’écosystème de la cybersécurité en France et en Europe.

IBM France souhaite participer activement aux axes de développement du Campus Cyber, à savoir Partage, Innovation et Formation.

Pour cela, nous capitaliserons sur les activités actuelles et en développement de l’entité d’IBM France dédiée à la cybersécurité depuis 2012. En effet, IBM accompagne déjà ses clients et partenaires via la fourniture de solutions dans des domaines aussi variés que la gestion des identités et des accès ; la sécurité des données ; l’identification des menaces, l’orchestration et l’automatisation de la réponse aux incidents ou encore la protection et remise en état/résilience des infrastructures multicloud hybrides.