La sécurité doit être une composante intrinsèque de l’IoT industrielle

juillet 2021 par Thibaut Rouffineau, Vice Président Marketing de Canonical

Dans le contexte actuel, les infrastructures industrielles sont soumises à rude épreuve. D’une part, elles sont en pleine transition vers l’industrie 4.0, et d’autre part, elles sont de plus en plus la cible des pirates, comme le montrent les attaques sur Colonial Pipeline ou JBS Food. Or, les attaques de cybersécurité contre les solutions IoT industrielles peuvent avoir de graves conséquences allant jusqu’à des interruptions complètes des services pendants plusieurs jours, des pertes matérielles, voire humaines . En effet, les appareils IoT dans l’industrie n’enregistrent pas que des données sensibles et hautement confidentielles, ils contrôlent les actifs de production. Leur sécurité totale est donc la condition préalable à l’adoption de l’IoT dans les environnements industriels. Heureusement, la sécurité informatique est très avancée aujourd’hui dans ce domaine. Les experts ont identifié les différents types de menace qui peuvent pénaliser les appareils connectés et mis en place des processus pour les contrer. Et voici leurs conclusions.