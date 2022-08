La fièvre Android : 85% des utilisateurs s’inquiètent du non-respect de la vie privée sur la plateforme Android

août 2022 par Kaspersky

Les experts de Kaspersky ont procédé à l’analyse de données anonymes, fournies volontairement par les utilisateurs de Privacy Checker, un site Web qui fournit des conseils utiles sur la sécurité numérique pour diverses plateformes et applications digitales. D’après les informations collectées, la grande majorité des internautes (85%) s’intéresse surtout à la plateforme Android et souhaite apprendre à configurer les paramètres de confidentialité pour ses services. Quant aux applications, la plupart des demandes de cette année (22%) concernent les consignes de sécurité de Google.

Selon une enquête sur la sécurité et la confidentialité des données numériques menée par l’institut Calyx en 2021, 80% des personnes interrogées se sont dites inquiètes quant à la confidentialité de leurs données au cours de l’année écoulée, et 59 % ont déclaré être davantage renseignées sur la manière dont les données sont traitées qu’un an auparavant. Pour soulager ces inquiétudes, les internautes peuvent limiter la quantité de données personnelles disponibles en ligne, grâce à des services comme Kaspersky Privacy Checker. C’est sur la base de données anonymes volontairement déposées sur le site entre janvier 2022 et juillet 2022 que les experts de Kaspersky ont pu tirer des conclusions sur les services et les plateformes dont les paramètres de sécurité questionnent le plus les utilisateurs.

Les chercheurs de Kaspersky ont ainsi observé que les requêtes concernant les normes de confidentialité pour les services de la plateforme Android ont été beaucoup plus nombreuses que pour les autres systèmes d’exploitation. Windows et iOS ont tous deux obtenus 6% des demandes, et il n’a été question de Mac que pour 3% d’entre elles.

Les chiffres relatifs aux pages les plus consultées sur le site Privacy Checker confirment également cette tendance : les cinq pages les plus visitées sont toutes liées à des indications concernant Android. On relève que le plus grand nombre de requêtes enregistrées (17%) concerne les paramètres de confidentialité intermédiaire pour Google. Les pages concernant les règles de confidentialité intermédiaire pour Chrome, celles pour WhatsApp, et les instructions avancées pour Google ont toutes les trois enregistré 9% des visites, suivie par celle sur les instructions de sécurité intermédiaire pour Facebook (7%).

Quant aux paramètres des services, c’est encore une fois Google qui a enregistré le plus de demandes, avec 22% des requêtes, suivi par Whatsapp (14%), puis par les règles de confidentialité des systèmes d’exploitation et de Chrome (12 % chacun). Instagram clôt ce top 5 avec 11% des requêtes, dépassant de peu les 10% de demandes enregistrées pour Facebook cette année.

Il faut ajouter que la plateforme Privacy Checker permet à ses usagers de choisir entre trois niveaux de sécurité (avancée, intermédiaire, souple), selon leurs exigences personnelles. Cette année, la plus grande part des demandes était liée aux instructions de niveau moyen, tous services confondus, à l’exception de Safari, pour lequel la majorité des utilisateurs s’est renseignée sur les paramètres les plus avancés, avec 54% des requêtes contre 45% pour le niveau intermédiaire.

"Les statistiques recueillies sur Privacy Checker montrent quels aspects de la vie privée et de la sécurité en ligne ont le plus retenu l’attention des internautes. Cette année, Instagram a devancé à la fois Facebook et TikTok, ce qui est surprenant compte tenu de l’attention que TikTok reçoit de la part du public et des autorités. Nous pouvons lier cela aux mises à jour des conditions d’utilisation effectuées cette année, et au fait que les utilisateurs veulent s’assurer que leurs données personnelles sont protégées quoi qu’il advienne", a commenté Sergey Malenkovich, responsable Social Media chez Kaspersky.

Des informations détaillées sur les paramètres de confidentialité sont disponibles sur le site Kaspersky Privacy Checker. En complément, Kaspersky vous propose une liste d’actions simples à mettre en place pour vous aider à protéger vos informations personnelles sur toutes les plateformes :

• Les solutions de sécurité disposent souvent d’une fonction “navigation privée”, qui peut aider à empêcher le tracking en ligne.

• Vérifiez les autorisations des applications mobiles et des extensions de navigateur. Il est préférable de ne pas installer d’extensions de navigateur, sauf si vous en avez vraiment besoin. Les cas échéant, veillez à vérifier soigneusement les autorisations que vous donnez.

• Le Cloud public n’est pas le meilleur endroit pour stocker vos informations privées, comme vos scans de passeport ou une liste de mots de passe. Il est préférable de les conserver dans une archive chiffrée .

• Il est conseillé de mettre à jour les systèmes d’exploitation et les applications importantes dès que des mises à jour sont disponibles. De nombreux problèmes de sécurité peuvent être résolus en maintenant les logiciels à jour.

• Évitez de publier des informations qui pourraient révéler vos coordonnées, comme votre adresse, votre numéro de téléphone personnel, votre adresse électronique et d’autres données privées. Avant de partager quoi que ce soit, demandez-vous quelles pourraient en être les conséquences et ne partagez rien qui puisse compromettre votre vie privée ou celle de quelqu’un d’autre.