Etude pCloud : Quels sont les mots de passe les plus prévisibles ?

août 2022 par pCloud

Or, il y a urgence à agir : en 2021, les actes de cybermalveillance ont augmenté de 37 % (source).

La dernière étude réalisée par pCloud, un service de stockage en ligne et de partage de fichiers pour les particuliers et les entreprises, révèle des chiffres alarmants sur les pratiques de sécurité en ligne. Elle présente aussi les mots de passe les plus prévisibles actuellement utilisés et les bonnes pratiques à adopter pour maintenir les cybercriminels à distance.

7 chiffres inquiétants sur la sécurité en ligne en 2022

53%

Plus de 1 personne sur 2 fait confiance à sa mémoire pour retenir les mots de passe. Elles vont donc utiliser ceux dont elles se souviendront facilement : soit des mots courants, soit des informations issues de leur vie personnelle.

78%

Près de 8 jeunes sur 10, issus de la génération Z, utilisent un seul et unique mot de passe pour l’ensemble de ses comptes en ligne.

900 dollars

C’est la modique somme que devra payer un hacker pour accéder à toutes les informations contenues sur votre téléphone, vos cartes de crédit et vos comptes de réseaux sociaux.

10 minutes

C’est le temps moyen nécessaire pour craquer un mot de passe de moins de 6 caractères.

90 500

C’est le nombre de recherches chaque mois sur la façon de pirater Facebook, le réseau social le plus populaire auprès des hackers. Les cybercriminels veulent récupérer des photos compromettantes (y compris celles où l’utilisateur est tagué), mais aussi toutes les données personnelles contenues en ligne.

60 500

Instagram est le deuxième réseau social le plus recherché. Comme il appartient à Facebook, il partage beaucoup d’informations, ce qui signifie qu’ayant accès à l’un des deux, on peut accéder souvent à l’autre.

6 600

Loin derrière, Snapchat se place à la 3e place du podium. Il est beaucoup moins attractif pour les pirates car cette app mise sur la confidentialité : tous les messages sont supprimés dès qu’ils sont lus. Les mots de passe les plus prévisibles au monde

La banalité des mots de passe les plus populaires est effrayante : 123456, 111111, 123123 et password.

Du côté des prénoms, il y a Eve (utilisé 7 169 777 fois) puis Alex (7 117 656), Anna (6 512 390) et Max (5 670 058). Ils sont très faciles à trouver sur les réseaux sociaux, même lorsqu’ils ne sont pas ceux des utilisateurs (en général, ils sont choisis parmi les prénoms des proches tagués sur les photos).

Parmi les mots de passe favoris, il y a aussi :

• Les mots évoquant la nourriture : ice (glace), tea (thé) et pie (tarte) ;

• Les jours de la semaine avec une appétence pour le vendredi (157 139 utilisations) car c’est le dernier jour de la semaine de travail, mais aussi le lundi (138 231) et le dimanche (128 170) ;

• Les mois de l’année et en particulier le mois de mai (152 218), juin (66 097) et août (63 457) ;

• Les saisons avec en priorité l’été (1 054 215), puis l’hiver (457 563), le printemps (347 917) et l’automne (151 668) ;

• Les années avec une prédilection indiscutable pour 2010 (10 000 000) car elle a vu naître la dernière vague de la génération Z, mais aussi 1987 (8 400 000) et 1991 (8 300 000).

Les bonnes pratiques pour sécuriser les mots de passe

Pour rendre vos mots de passe difficiles à craquer, ils doivent de préférence être :

Longs. Le must étant une phrase entière.

Sans aucun sens. Les suites de lettres et de chiffres sans aucune logique sont plus dures à pirater.

Complexes. Il faut combiner des mots, des chiffres, des lettres majuscules et des symboles.

Impersonnels. Le bon réflexe est de proscrire toutes les informations en lien avec votre vie (nom, date de naissance, plat favori, club sportif...).

Uniques. Chaque mot de passe ne doit être utilisé qu’une seule fois. Comme ça, en cas de piratage, le hacker n’aura pas accès à tous les comptes.

Éphémères. Les mots de passe doivent être changés régulièrement.

Faciles à vivre. Pour ne pas se casser la tête à retenir un million de mots de passe différents, le plus simple est d’utiliser un service de stockage en ligne chiffré ou un gestionnaire de mots de passe.