La biométrie promet réduire les temps d’attente dans les aéroports

juillet 2023 par Signicat

© Patrizia Tilly

Indéniablement, faire la queue pendant de longues périodes pour une quelconque procédure est l’un des moments les plus frustrants pour les voyageurs.

La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption de systèmes sans contact dans les aéroports, y compris le traitement biométrique à des points clés tels que l’immigration, le contrôle de sécurité et l’enregistrement. Cette transition vers une technologie sans contact vise à minimiser les files d’attente et à réduire les temps d’attente globaux à l’aéroport tout en garantissant une expérience de voyage plus sûre et plus efficace.

Selon l’Enquête Mondiale sur les Passagers 2022 de l’IATA (GPS ou Global Passenger Survey en anglais), la biométrie s’est imposée comme une innovation révolutionnaire dans l’industrie du voyage, offrant une solution prometteuse au problème récurrent des longues files d’attente dans les aéroports. Avec un impressionnant 88 % des passagers ayant utilisé ce service exprimant leur satisfaction à l’égard du processus biométrique, cette technologie a le potentiel de révolutionner notre façon de voyager.

L’enquête révèle également que 75 % des passagers sont prêts à utiliser des technologies utilisant la biométrie en remplacement des passeports ou cartes d’embarquement conventionnels. Cette préférence croissante pour l’identification biométrique est motivée par le désir de gagner du temps et d’éviter les tracas des files d’attente. En effet, 33 % des passagers préféreraient effectuer les procédures d’immigration avant d’arriver à l’aéroport, tandis que 44 % aimeraient accélérer le processus d’enregistrement.

Il est imaginable que des situations se présentent où un simple document d’identification est présenté à un terminal et le système vérifie automatiquement toutes les données. Les informations nécessaires sont ensuite mises à la disposition du personnel de sécurité, et le voyage peut se poursuivre. Cela accélère considérablement le processus et est également applicable dans d’autres domaines, comme la prise en charge d’une voiture de location ou la remise des clés d’une location de vacances.

Au premier plan de cette révolution technologique se trouve Signicat, un fournisseur leader en identité numérique. Leur expertise de plusieurs années dans le domaine permet d’optimiser des processus tels que la vérification et l’authentification de l’identité. Cela se traduit par des services plus rapides, plus fluides et plus sûrs, tant pour les voyageurs que pour les aéroports eux-mêmes.

Malgré tous les avantages, les passagers ont des préoccupations légitimes concernant l’utilisation des données biométriques. Selon l’enquête, les plus grandes inquiétudes sont la perte de données en raison de failles de sécurité, qui a accès aux données et les craintes générales concernant le traitement et le stockage des informations personnelles. Les demandes de mesures continuellement améliorées pour protéger les données et leur accès sont une réaction directe des passagers.

La crainte de la sécurité des données et des informations personnelles n’est pas propre à l’industrie du voyage, mais est une préoccupation commune parmi les consommateurs. Le rapport annuel de Signicat "Battle to Onboard" a révélé que 92 % des personnes interrogées s’inquiètent de la quantité de données qu’elles fournissent à leur banque lorsqu’elles remplissent une demande.

Il est essentiel de continuer à sensibiliser les utilisateurs au fonctionnement de ces nouvelles technologies et à leur importance, à la fois par le biais de législations locales dans chaque pays et au niveau mondial. En Europe, par exemple, la protection des informations personnelles et la confidentialité des données resteront toujours une priorité élevée, quelle que soit l’industrie.

Avec l’acceptation croissante de la technologie biométrique, les aéroports ont l’opportunité d’améliorer l’ensemble de l’expérience de voyage, conduisant à plus de confort et de sécurité. Avec des entreprises comme Signicat et d’autres leaders de l’industrie favorisant l’innovation dans ce domaine, les temps de files d’attente interminables et les processus frustrants de vérification d’identité pourraient bientôt appartenir au passé.