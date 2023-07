Travail et vie privée : Comment rester en sécurité à l’ère du travail hybride ?

juillet 2023 par Bastien Bobe Directeur technique Europe Continentale chez Lookout

Le travail à distance n’est plus seulement une tendance - en 2022, les travailleurs à distance représentent 30 % de l’ensemble du personnel. Les services en cloud et les appareils mobiles ont rendu l’environnement de travail plus flexible, et les organisations ont mis en place des politiques BYOD pour permettre aux employés qui travaillent de n’importe où d’accomplir davantage de tâches. L’attitude des travailleurs à l’égard du travail et de la technologie a changé, et avec elle, le panorama de la sécurité a également évolué.

Le travail à distance brouille la frontière entre vie privée et vie professionnelle

Les employés ne font plus tout leur travail à partir des ordinateurs portables fournis par l’entreprise, et bien que les politiques BYOD aient permis une certaine flexibilité et stimulé la productivité, elles ont également créé de nouveaux défis pour les services informatiques - notamment le manque de visibilité sur ce qui se passe avec les données de l’entreprise. Ceci est particulièrement important lorsque l’on sait que les travailleurs à distance mélangent fréquemment le personnel et le professionnel. D’après une étude, 43% des employés à distance utilisent des appareils personnels au lieu de l’équipement fourni par l’entreprise, et la majorité des travailleurs à distance et hybrides ont admis effectuer des tâches personnelles pendant les heures de travail.

Les télétravailleurs distance et travailleurs hybrides sont moins susceptibles d’adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité des données, souvent parce que c’est plus pratique. Près de 60% ont admis avoir envoyé un e-mail d’un compte professionnel à un compte personnel, et 45% des travailleurs recyclent leurs mots de passe pour leurs comptes professionnels et personnels. L’omniprésence de ces pratiques est une mauvaise nouvelle pour la sécurité globale de votre organisation. Cela signifie que si les comptes personnels de l’un de vos employés sont compromis, des informations sensibles de l’entreprise pourraient l’être également.

Un nouveau paysage des risques

Dans un monde hybride, les organisations ne bénéficient plus de la sécurité du périmètre. Elles sont exposées à des menaces différentes - et plus nombreuses - que par le passé. Voici quelques-uns des domaines de sécurité spécifiques sur lesquels votre organisation devrait se pencher pour opprimer sa sécurité :

● Appareils obsolètes : Dans un modèle BYOD, les employés sont responsables de leurs propres mises à jour, et souvent ils ne le font pas, laissant l’appareil vulnérable aux menaces.

● Shadow IT : Un tiers des employés utilisent des applications et des logiciels qui n’ont pas été approuvés par le service informatique, ce qui signifie que votre organisation ne peut pas s’assurer que les données de l’entreprise y sont en sécurité.

● Menaces d’hameçonnage de plus en plus fréquentes : Les travailleurs à distance sont plus souvent la cible d’attaques de phishing que lorsque le travail au bureau était la norme, et toute application avec messagerie peut être utilisée comme moyen d’attaque de phishing.

À l’heure où le travail et la vie privée se confondent, vous devez être prêt à faire face à ces risques.

Travailler à distance en toute sérénité

De nouvelles normes se sont développées pour les travailleurs hybrides et à distance, et avec elles de nouvelles menaces pour la sécurité. Dans ce paysage en constante évolution, comment assurer la sécurité de votre organisation ? La réponse est une sécurité qui fonctionne quel que soit l’endroit où se trouvent vos employés. Puisque les employés travaillent dans le cloud, votre solution de sécurité doit l’être aussi. Une solution basée sur le cloud offre la flexibilité dont vous avez besoin pour sécuriser les appareils non gérés et les applications cloud, ce qui vous permet de garder un œil sur vos données où qu’elles soient.

Avec une solution complète, basée sur le cloud, vous aurez une visibilité et un contrôle qui s’étendent à travers les appareils, les applications et les réseaux, afin que vous puissiez adopter un environnement de travail à distance flexible sans sacrifier la sécurité.