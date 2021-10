La Tech française conserve son attractivité sur la scène mondiale

octobre 2021 par Sacha Laassiri, DG pôle Expertises Digitales, groupe SEPTEO

La crise sanitaire actuelle met à rude épreuve nombre d’entreprises dans l’ensemble des secteurs d’activité. En parallèle de ce constat, l’industrie du numérique continue sa percée et se retrouve même renforcée au regard du rôle clé qu’elle occupe pour permettre aux entreprises de poursuivre leur activité. En ce sens, certains secteurs ont même connu des croissances sans comparaison : outils collaboratifs, sécurité, réseaux ou encore télécom. Il s’agit donc d’une période d’accélération unique pour tout une industrie et il convient de ne pas manquer cette fenêtre et soutenir les champions nationaux de ce secteur stratégique.

La montée en puissance des Licornes

Traditionnellement, le terme de Licorne est souvent attribué à des entreprises internationales (Américaines, Chinoises, Israéliennes, etc.). Pour autant, depuis peu, la France tire son épingle du jeu et compte désormais plus de 15 Licornes qui gravitent dans l’industrie IT au sens large (entreprise valorisée à plus d’un milliard d’euros). Cette croissance fulgurante est un signal fort à l’échelle européenne et mondiale et démontre que la France reste, comme elle l’a toujours été, un territoire d’innovation qui permet à des startups de se développer rapidement pour devenir des acteurs incontournables sur le marché.

La qualité des équipes d’ingénierie

L’un des grands atouts de la France est avant tout la qualité de ses ingénieurs et de ses équipes de développement qui bénéficient d’un excellent niveau et qui sont souvent à l’origine d’innovations majeures. Ainsi, dans des domaines de pointe comme la Cybersécurité, la LegalTech, la MedTech, les immoTechs, les AdTechs, les entreprises françaises ont su se distinguer et devenir des références incontournables. Cela s’explique notamment par la qualité des formations dispensées aux ingénieurs par les universités et écoles nationales, mais aussi par les travaux menés par les différents laboratoires. On peut également évoquer le soutien des pouvoirs publics et autres organismes de financement qui contribuent à accompagner la croissance des entreprises IT.

Mieux promouvoir les champions de la Tech française

Si la qualité des entreprises françaises dans l’industrie de la tech semble une évidence, elles doivent pourtant mieux le faire savoir. En effet, plus tournées vers une culture de l’innovation que vers une culture « marketing », elles sont souvent peu connues ou perçues comme des champions cachés de leur industrie à l’échelle mondiale. Sur ce point, de nombreux progrès restent à faire. Les Licornes doivent montrer l’exemple, communiquer toujours plus et mieux sur leur savoir-faire et attirer dans leur sillage tout un écosystème. Sans tomber dans une logique de tout ou rien, le sujet de la communication et du marketing est un élément à prendre en compte dans sa stratégie de croissance, et ce dès le lancement de son activité.

Sur un marché international et sans frontière de plus en plus tendu, les entreprises françaises du secteur du digital bénéficient donc de réels atouts pour rivaliser et proposer des alternatives crédibles aux offres des géants du marché de la Tech (notamment les GAFAM). Il est important de prendre conscience de cette réalité et que tous les acteurs économiques (notamment les entreprises et grands groupes français) soutiennent cette dynamique pour porter toujours plus haut les valeurs de qualité et d’engagement des entreprises technologiques françaises.