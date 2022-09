La Stormshield Academy annonce trois nouveaux partenariats scolaires pour la rentrée

septembre 2022 par Marc Jacob

De nombreux établissements souhaitent professionnaliser leurs étudiants afin qu’ils répondent au mieux aux demandes d’un marché de la cybersécurité pénurique, en recherche continuelle de talents opérationnels. Intégrant des modules de formation qui permettent aux apprenants d’avoir une vision pratique des solutions chez leurs futurs employeurs, la Stormshield Academy, consciente de ces enjeux, séduit de plus en plus d’établissements et d’enseignants.

Trois nouveaux partenaires de l’IT à l’ingénierie, du CAP au Master

Avec la mise en place de trois nouveaux partenariats, le nombre de partenaires de la Stormshield Academy est désormais porté à plus de 200 établissements.

Ainsi la Wide Code School vient de signer un accord national avec la Stormshield Academy pour ses 13 campus implantés sur le territoire. Cette école européenne propose des programmes de formation aux métiers Tech dans une vingtaine de campus en Europe, à distance ou au sein d’entreprises.

La Stormshield Academy renforce également son ancrage à Metz avec Mewo, devenu un acteur incontournable de la formation en Moselle depuis plus de 10 ans. Ce campus à taille humaine, situé au cœur de Metz, propose désormais des formations dans différents domaines, notamment en cybersécurité et réseaux, du CAP au BAC +5, en alternance et en formation initiale.

Et enfin, la prestigieuse école Polytech de Montpellier, école d’ingénieurs publique, entre également dans le dispositif pour offrir à ses futurs ingénieurs des formations en sécurité des systèmes d’information. Chaque année, l’établissement forme 1350 élèves et en a déjà formé plus de 10 000 depuis sa création il y a 50 ans.

Les enseignants volontaires de ces nouveaux partenaires pourront commencer leur formation dès novembre via une plateforme en ligne et prendre connaissance des différents contenus, avant d’être formés en juin 2023 lors d’une session intensive de 5 jours qui aura lieu dans les locaux de Stormshield.

L’engagement, moteur de la Stormshield Academy

De nombreux partenaires s’illustrent constamment par des prises d’initiative, portées par des enseignants impliqués et passionnés. Ces derniers sont le moteur de la Stormshield Academy et s’engagent chaque année auprès de leurs élèves afin de leur proposer de se former aux modules proposés par Stormshield, au-delà de leur programme initial.

Pour exemple, l’IUT de Marseille où Jean-Luc Dasmoiseau, enseignant au sein du département Réseaux & Télécommunications, a accompagné ses étudiants en licence professionnelle vers le deuxième niveau de certification Stormshield : le CSNE (Certified Stormshield Network Expert) ; qu’ils ont réussi avec succès.

En septembre, c’est aussi le lancement de l’édition 2023 du Spring Brain, un concours destiné aux étudiants des écoles partenaires de Stormshield en France. Au-delà du traditionnel prix (3 000 € de formation Stormshield pour le vainqueur), les huit premiers seront récompensés par un accès d’un an à la plateforme d’e-learning Seela. Ils pourront ainsi accéder à des centaines d’heures de formations en cybersécurité et technologies de l’information, mais aussi mettre en pratique immédiatement leurs acquis sur la plateforme Cyberrange d’Airbus.

Au-delà des modules de formations dispensées, en réciprocité de l’engagement des établissements et des enseignants, Stormshield prend part activement à la vie académique de ses partenaires, par le biais de parrainages de promotions.

Stormshield est ainsi le fier parrain de la nouvelle promotion de 78 étudiants de la filière Cyberdédense de l’ENSIBS (école nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud) pour les trois prochaines années. L’ENSIBS est un partenaire historique de la Stormshield Academy et ses étudiants ont ainsi toujours pu s’exercer sur des solutions professionnelles souveraines.

Pierre-Yves Hentzen, Président de Stormshield a également été honoré de la qualité de Parrain de la Promotion 2022 de l’école Hexagone, une école d’ingénieurs de nouvelle génération. L’École Hexagone sensibilise ses étudiants aux enjeux de souveraineté numérique en proposant des cours d’intelligence économique et en nouant des partenariats académiques avec les fleurons de la technologie française.

« La cybersécurité a besoin de talents, nous en manquons cruellement. Ces talents quant à eux ont besoin d’accompagnement, d’engagement et de sens. Je suis fier de participer modestement à cela en promouvant une vision souveraine et innovante de la cybersécurité. Chez Stormshield, nous souhaitons soutenir cette promotion 2022 de l’école Hexagone, qui aura pour mission de contribuer à cyber-séréniser le monde d’aujourd’hui et de demain. » Affirme Pierre-Yves Hentzen.

La remise des diplômes aura lieu le 16 septembre prochain à partir de 17H30 au Palais des Congrès de Versailles.

À propos de la Stormshield Academy :

Avec plus de 45 centres d’examens Stormshield, 500 enseignants actifs et 800 étudiants déjà certifiés, le programme de la Stormshield Academy fournit des ressources pédagogiques et techniques en cybersécurité et protection des réseaux clef en main à ses 200 établissements partenaires. Accessible aux BTS, IUT, universités et grandes écoles, Stormshield Academy possède également des partenaires internationaux en Pologne, au Sénégal, en Espagne et prochainement sur le continent asiatique. La Stormshield Academy donne les clés aux enseignants et étudiants pour définir une politique de sécurité réseau et mettre rapidement en application ce savoir-faire sur des technologies professionnelles souveraines, certifiées par l’ANSSI.