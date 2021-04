La CCI de Vaucluse lance à Avignon une formation "Manager en Ingénierie Informatique spécialisation Cybersécurité"

avril 2021 par Marc Jacob

La cybersécurité est un sujet d’actualité, il est un des enjeux majeurs de notre société de plus en plus digitalisée. La protection des données et des systèmes informatiques sont devenus essentiels aux entreprises et administrations pour déjouer les tentatives de piratage informatique.

C’est dans ce contexte que le CFA de la CCI de Vaucluse propose dès septembre prochain sur son Campus à Avignon une nouvelle formation Bac+5 Manager en Ingénierie Informatique avec une spécialisation en Cybersécurité. Ce diplôme a été conçu par le réseau des CCI, via l’ESIEE-IT l’école de l’expertise numérique créée par la CCI Paris Ile-de-France.

Une formation d’excellence en informatique

Ce titre de niveau 7 inscrit au RNCP (Registre Nationale des Certifications professionnelles) s’adresse aux candidats de moins de 29 ans, titulaires d’un Bac+2 ou Bac+3. En apprentissage, les candidats seront formés à la cybersécurité, à la sécurité des infrastructures, aux audits de sécurité, à la certification OSCP, au Forensic, à la législation (normes ISO et IBIOS).

Cette formation de trois ans forme des experts de la sécurité des réseaux, des infrastructures, des objets et des systèmes industriels connectés qui seront en mesure de détecter des attaques et de les stopper et de déceler toutes les failles d’un système et de les corriger.

L’ensemble des informations est disponible sur le site du CFA de la CCI : cfa.vaucluse.cci.fr et la fiche est téléchargeable ici

Les inscriptions sont possibles dès maintenant directement sur le site https://cfa.vaucluse.cci.fr/cfacci/...

Pour plus d’informations contactez l’équipe du CFA au 04 90 13 86 46.

Reconduction des aides aux entreprises pour l’embauche d’un apprenti

Pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP) le montant de cette aide est de 8000 euros pour les majeurs de 18 à 30 ans, et de 5000 euros pour les mineurs de moins de 18 ans. Les entreprises bénéficieront ainsi de ces aides pour l’embauche d’un apprenti suivant cette nouvelle formation en ingéniérie informatique.

A propos de la CCI de Vaucluse :

La CCI de de Vaucluse est au service des 34 000 entreprises du département. Tourisme, services, commerce, industrie, de la création à la transmission, elle les accompagne dans chaque étape de leur croissance : développement commercial, financement, international, réglementation, sécurité, prévention des difficultés, formation des collaborateurs, stratégie d’entreprise et pilotage budgétaire, systèmes d’informations… Sur son Campus à Avignon, à l’Ecole Hôtelière d’Avignon, Sud Formation Santé, Kedge Business School ou via son CFA, la CCI forme près de 1000 étudiants et alternants.

Le CFA de la CCI de Vaucluse a été créé en 1975. Il propose 20 formations diplômantes ou qualifiantes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation sur des filières diversifiées : hôtellerie, restauration, santé, comptabilité, gestion, commerce, management et informatique. Le CFA de la CCI de Vaucluse est dédié à la formation mais au-delà de cette mission, il porte des valeurs fortes pour la réussite de nos alternants et des entreprises qui nous font confiance : Former à des métiers pourvoyeurs d’emploi en cohérence avec les attentes des entreprises, informer les alternants et les entreprises sur les différents dispositifs d’alternance et accompagner les alternants et leurs employeurs tout au long de la formation (accueil personnalisé, conseil et visite en entreprise…)