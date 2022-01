L’ouverture de la data, indispensable à une prise de décision agile et efficace

janvier 2022 par Jean-Marc Lazard, fondateur et CEO, Opendatasoft

En temps de crise, des données disponibles pour tous et surtout analysables facilement permettent de trouver rapidement les solutions les plus appropriées. Retour d’expérience.

La crise sanitaire qui secoue le monde entier a des répercussions majeures sur nos économies et sur le “vivre ensemble”. Dans ce contexte, elle souligne combien il est nécessaire de pouvoir prendre des décisions très rapidement et à tous les niveaux. Pour cela, il est essentiel d’avoir des données. Mieux : des données exploitables, partageables auprès des personnes concernées et simples à appréhender.

Si un très grand volume de données étaient déjà disponibles en février-mars 2020, ces dernières ont souvent demandé un long travail d’analyse et de réorganisation. Un luxe que beaucoup de secteurs ne pouvaient pas se permettre. Le besoin de faciliter une appropriation facile de la data est alors apparu. Zoom sur SFR, une entreprise qui n’avait pas attendu une crise pour revoir sa copie.

Une offre intersectorielle

Ce constat a été fait dans tous les secteurs d’activités et a été source de remise en question chez les acteurs de la donnée. Ainsi, les équipes de SFR Analytics, mettent les données issues de la téléphonie mobile au service des professionnels du tourisme, de la mobilité et de la santé, ont fait évoluer leur offre, en partenariat avec Opendatasoft, pour apporter plus d’agilité à leurs clients.

« Nous avions à cœur de proposer à nos utilisateurs une solution ne nécessitant pas d’expertise de langage particulier et donc utilisable par tous », raconte Claire Prost-Romand, Chef de produit de la solution Geostatistics chez SFR.

L’opérateur proposait initialement des indicateurs géostatistiques uniquement au format .csv. Depuis 2018, SFR a également souhaité présenter ses données de manière intelligible à ses clients, qu’ils soient experts de la data ou non, via une interface de data visualisation qui leur facilite l’exploitation et l’analyse.

L’intelligence collective pour répondre aux enjeux de demain

Ce service permet notamment aux acteurs de la mobilité et du tourisme de piloter la reprise sans heurts. Chaque maillon de la chaîne peut aisément faire des comparaisons pour participer à construire une stratégie concurrentielle. Et comme les données issues d’une problématique peuvent servir à résoudre une autre, un tel outil offre la possibilité de comprendre de nouveaux comportements clients ou utilisateurs.

« Notre outil, développé en partenariat avec Opendatasoft, permet à nos utilisateurs d’explorer en quelques clics les résultats de leur étude et de mieux appréhender les enjeux relatifs à leurs activités », explique Claire Prost-Romand.

Ce type d’outils, permettant de faire circuler la donnée entre différentes parties prenantes et ainsi d’être beaucoup plus agiles, est particulièrement stratégiques pour gérer les crises. Il reste également des axes d’amélioration à adresser collectivement pour faciliter encore plus l’analyse rapide de données. À savoir : une accélération de la standardisation de la data, permettant de la rendre utilisable par tout un chacun, et le déploiement de processus automatisés fournissant de premières analyses pertinentes.

C’est donc en se basant sur l’intelligence collective qu’il devient possible d’identifier des solutions. C’est le principe même de la technologie : rendre les décisions plus faciles pour les humains. Mieux préparés, nous pourrons répondre plus efficacement aux défis de demain.