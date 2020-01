L’informatique ne se repose jamais : 70% des professionnels de l’IT déclarent travailler pendant leur temps de repos

janvier 2020 par Ivanti

Les demandes de support : les plus courantes sont les plus basiques

Selon la nouvelle enquête Ivanti, la demande de support IT la plus couramment passée auprès des professionnels de l’IT est « J’ai oublié mon mot de passe » (31 %). Elle est suivie de près par « Je n’arrive pas à me connecter » (27 %) et « Pourquoi l’Internet / mon ordinateur est-il si lent ? » (22 %).

Parmi les moins courantes, on retrouve « J’ai supprimé un fichier par accident » (ou « Je n’arrive pas à trouver tel fichier ») (6 %), « L’imprimante ne fonctionne pas » (6 %), « Pouvez-vous m’aider à accéder à mes emails sur mon nouveau téléphone ? » (3 %), « Je pense avoir reçu un email de phishing » (3 %) et « Je pense avoir attrapé un virus » (1 %).

Quand on leur demande quelles sollicitations les agacent le plus, les professionnels de l’IT mettent essentiellement en avant la réinitialisation de mot de passe, les problèmes de lenteur d’un ordinateur, les imprimantes qui ne fonctionnent pas et les personnes qui veulent que leur problème soit résolu « tout de suite ».

Les professionnels de l’IT peuvent-ils profiter de leur temps de repos ? Pas vraiment !

L’informatique ne se repose jamais ! 70 % des professionnels de l’IT déclarent travailler, au moins un peu, durant leur temps de repos. En effet, 17 % rapportent qu’ils travaillent toujours durant leur temps de repos, 53 % affirment le faire parfois. Seuls 8 % déclarent qu’ils n’ont pas à le faire.

Les professionnels de l’IT qui travaillent durant leur temps de repos se sentent avant tout valorisés (35 %), agacés (29 %) ou privilégiés - « sécurité de l’emploi » (15 %).

La relation des professionnels de l’IT avec les autres services de l’entreprise

Selon les professionnels de l’IT, les services de leur entreprise avec lesquels ils collaborent le plus facilement sont « les autres services informatiques » (46 %), suivis des Ressources Humaines (13 %) et des services d’Ingénierie/Logiciels (12 %).

Les services avec qui ils déclarent avoir le plus de mal à travailler sont également « les autres services informatiques » (26 %), suivis des Ressources Humaines (18 %) et des Finances (16 %). A croire que tout le monde entretient finalement un rapport « amour-haine » avec les autres services de son entreprise.

Les plus grandes problématiques des professionnels de l’IT

Selon les professionnels de l’IT, leurs plus grandes problématiques rencontrées dans l’entreprise sont :

Le manque de communication entre l’IT et la direction (25 %)

Le recrutement de talents (20 %)

La sécurité et la crainte d’une faille (19 %)

Le manque de budget (15 %)

L’impression de travailler en permanence / le manque d’équilibre en vie personnelle et vie professionnelle (11 %)

Méthodologie

Pour son enquête, Ivanti a interrogé 300 professionnels de l’IT à l’occasion des événements Ivanti de 2019.