L’équipe de réponse aux incidents de cybersécurité de Netwitness conseille vivement aux entreprises de se tenir prêtes à faire face aux cyberattaques potentielles liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine

mars 2022 par NetWitness

NetWitness, une solution de RSA et fournisseur de confiance de technologies de cybersécurité et de services de réponse aux incidents, a publié le guide de son équipe de réponse aux incidents conseillant vivement aux entreprises mondiales de prendre des mesures pour se préparer aux cyberattaques potentielles liées au conflit qui se déroule aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine.

« Le monde s’est préparé pendant des semaines pour faire face aux cyberattaques potentielles à grande échelle découlant du conflit, et les développements récents indiquent que les entreprises devraient prendre des mesures proactives pour consolider leurs positions et capacités en termes de cybersécurité », a dit David Gaik, Directeur Senior des Services NetWitness. « Nous recommandons vivement aux entreprises concernées par les incidents de mettre immédiatement un plan en place et, le cas échéant, de se procurer un contrat incluant les services de réponse aux incidents auprès d’un fournisseur de cybersécurité fiable. Que ce soit avec NetWitness ou un autre fournisseur, avoir un plan en place devrait faire l’objet d’une priorité absolue. »

L’administration Biden, dans une déclaration du 21 mars, a conseillé vivement aux entreprises de renforcer leurs cyberdéfenses pour faire face aux cyberactivités malveillantes potentielles perpétrées par les auteurs de menaces en liaison avec le conflit en cours. L’administration a également conseillé vivement aux organisations de mettre en œuvre un nombre de bonnes pratiques ayant pour objectif de renforcer leurs capacités de cyberdéfense. L’équipe de réponse aux incidents de NetWitness offre sa disponibilité pour aider les organisations à adopter ces recommandations et leur fournir un grand nombre d’autres services, sans qu’elles soient forcément déjà clientes de NetWitness ou disposent de la technologie NetWitness. Ces services comprennent :

• Un contrat incluant la réponse aux incidents : L’équipe de réponse aux incidents de NetWitness est là pour aider à mitiger l’impact d’un incident de cybersécurité en mettant en œuvre une réponse proactive à travers la plateforme NetWitness et de solutions de tierces parties déjà utilisées par le client.

• Le déploiement rapide de la réponse aux incidents : L’équipe de réponse aux incidents se mobilise en suivant une brèche pour minimiser les dommages et collecte des informations au moyen des solutions NetWitness.

• La découverte de l’incident : L’équipe de réponse aux incidents identifie proactivement une activité potentiellement malveillante et procède par étapes spécifiques pour éradiquer les menaces identifiées.

• La simulation de contrôle de l’attaque et de réponse : L’équipe de réponse aux incidents effectue une correction complète des compétences de cybersécurité afin de répondre à un scénario d’attaque réel et explique comment les perfectionner en utilisant les ressources disponibles.