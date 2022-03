World Backup Day 2022 : Veeam rappelle les conséquences des écarts de disponibilité et de protection des données pour les entreprises

mars 2022 par Veeam Software

Un constat plus qu’inquiétant si l’on considère le fait qu’il a augmenté de 14 % au cours des 12 derniers mois, depuis le rapport 2021. Ainsi, face à l’augmentation de la criticité des données, les défis liés au maintien d’un niveau satisfaisant de protection des données augmentent également. Et face à l’intensification des cybermenaces et de la complexité des environnements informatiques, le besoin de mesures robustes de protection des données est plus vital que jamais. Aujourd’hui, mettre en place un plan de sauvegarde, de réplication et de récupération solide devrait faire partie intégrante de toute stratégie de protection des données de la part des entreprises, pour garantir leur continuité d’activité et leur capacité à prendre des mesures immédiates.

Bonnes pratiques en matière de sauvegarde

Pour faire face aux pannées imprévues, qu’elles soient liées ou non à une cyberattaque, les entreprises doivent s’armer, car toute donnée qui n’est pas sauvegardée peut être perdue à jamais. Quelle que soit l’origine de la compromission, qu’il s’agisse d’une panne matérielle ou électrique, d’une suppression accidentelle ou d’une cyberattaque, la règle de sauvegarde 3-2-1-1-0 de Veeam doit être mise en pratique pour s’assurer de récupérer les données. Cela signifie qu’il doit toujours y avoir au moins trois copies des données importantes, sur au moins deux types de supports différents, au moins une hors site et une copie immuable hors ligne, et enfin, zéro sauvegarde non vérifiée.

Bonnes pratiques en matière de cybersécurité

Selon le rapport de Veeam, la majorité (71 %) des entreprises de la région EMEA ont subi des attaques par ransomware au cours des 12 derniers mois. En parallèle, plus d’une entreprise sur trois (36%) est incapable de récupérer ses données après une telle attaque. La stratégie de protection des données doit s’appuyer sur trois éléments, à commencer par l’éducation, pour préparer correctement les employés et les équiper en outils d’hygiène numérique et en connaissances pour ne pas tomber dans les pièges les plus connus comme le phishing. Le deuxième point concerne la mise en œuvre : celle de la règle de sauvegarde 3-2-1-1-0, celles des dispositions de reprise après sinistre conformément aux RPO et RTO définis, et celles de la protection des données sur toutes les plateformes, y compris physiques, virtuelles, cloud, SaaS et Kubernetes. Enfin, la remédiation, pour pallier l’échec des deux premières stratégies tout en évitant de payer la moindre rançon.

Pour conclure, l’investissement dans la protection des données doit véritablement se pérenniser, pour permettre aux entreprises de progresser dans leurs initiatives de transformation numérique. Pour cela, il est essentiel que les dirigeants d’entreprises comprennent que les données sont un élément vital et qu’il faut investir dans une protection moderne des données pour assurer leur avenir.