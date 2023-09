L’avenir appartient-il au SASE unifié ?

septembre 2023 par Florent Embarek, Vice-Président de Versa Networks pour la région SEMEA

Le cadre Secure Access Services Edge (SASE) s’est imposé comme l’une des solutions les plus efficaces pour remettre les entreprises sur les rails. Ces solutions combinent le composant Network as a Service (NaaS) et le composant Security as a Service (SaaS) en une seule solution.

Le SASE connecte et sécurise en permanence des millions de points d’accès à l’intérieur et à l’extérieur des ressources de l’entreprise, depuis n’importe quel endroit, par le biais du cloud. Il simplifie la convergence et l’adoption de nombreuses solutions de sécurité et de points d’accès au réseau que les organisations ont mises en œuvre pour résoudre les problèmes liés à l’extension de leur réseau.

L’acronyme SASE a été créé par Gartner en 2019 et le modèle a rapidement conquis du terrain sur le marché. Les prestataires de services se répartissent en deux sous-segments : un SASE désagrégé et un SASE unifié.

Sur ce marché encombré et fragmenté, beaucoup de fournisseurs ont préféré la catégorie des SASE désagrégés. Cependant, avec les avantages du SASE unifié, il est peut-être temps pour les entreprises de reconsidérer leur choix.

Pourquoi le SASE désagrégé n’est-il pas la solution idéale ?

Le SASE désagrégé se compose de produits et de services distincts de mise en réseau et de sécurité associés pour créer une solution complète. Ils peuvent provenir du même fournisseur ou de fournisseurs différents.

En séparant les services de réseau et de sécurité, on multiplie les référentiels de politiques, les piles logicielles, les interfaces de gestion et les sources de visibilité et d’analyse, au grand dam des équipes de sécurité.

Le fait que ces équipes ne disposent pas d’une visibilité complète sur l’ensemble de leur réseau crée des lacunes qui peuvent être exploitées par les acteurs de la menace. À terme, les risques de cyberincident s’en trouvent accrus, et les équipes de sécurité n’y sont pas préparées.

En quoi le SASE unifié est-t-il différent ?

Le SASE unifié fournit une solution complète et consolidée au sein d’une seule pile logicielle. C’est le même fournisseur qui fournit les services de réseau et de sécurité. Un seul référentiel de politiques couvre les politiques de réseau et de sécurité.

Il fournit des politiques de sécurité unifiées pour tous les utilisateurs, quel que soit l’appareil utilisé ou l’application à laquelle on accède. La sécurité est intégrée dans la solution, de sorte qu’il n’y a pas de rupture, garantissant ainsi une meilleure hygiène de sécurité, une véritable authenticité d’accès et un seul point de décryptage, ce qui assure la protection de toutes les ressources de l’entreprise.

Comprendre les avantages du SASE unifié permet aux entreprises de prendre des décisions plus avisées qui les aideront dans leur transformation numérique et garantiront leur résilience à l’avenir.

Avantages d’un SASE unifié

Le SASE unifié présente des avantages pour toutes les parties au sein d’une organisation : l’équipe de sécurité, les employés et l’entreprise elle-même.

Grâce à une politique unique en matière de sécurité et de réseau, les équipes de sécurité disposent d’une console de gestion qui leur permet de définir les politiques requises ou d’obtenir une visibilité complète de leur réseau. Cela permet une approche plus granulaire de l’authentification et du contrôle d’accès aux applications et aux utilisateurs, et permet aux équipes de sécurité de visualiser tous les appareils connectés au réseau. Une meilleure visibilité permettra aux entreprises de détecter les événements de sécurité et d’y répondre plus efficacement.

L’intégration du réseau et de la sécurité bénéficie tant à l’équipe de sécurité qu’aux utilisateurs. Le SASE unifié combine les avantages du SD-WAN en matière de réseau (optimisation des performances du réseau et des applications) et les avantages des Security Services Edge en matière de sécurité (visibilité du réseau), ce qui permet d’optimiser l’expérience des utilisateurs en utilisant le backbone SASE à haut débit, sans latence et en toute sécurité.

Étant donné sa conception, le SASE unifié comportera moins de composants qu’une solution SASE désagrégée. Au lieu d’avoir deux consoles de gestion, deux services de journalisation, deux services de passerelle différents et deux agents de terminaux différents, le SASE unifié ne requiert qu’un seul de ces services. La simplification automatique de l’architecture permet de réduire les délais, les coûts et les efforts de mise en œuvre et, en fin de compte, d’obtenir un meilleur retour sur investissement.

Grâce au SASE unifié, les entreprises sont en mesure de passer d’une approche réactive à une approche proactive, avec pour résultat une meilleure utilisation et une plus grande productivité de l’infrastructure et des utilisateurs.