L’Identité Numérique La Poste, la 1re identité électronique française attestée conforme au niveau de sécurité substantiel par l’ANSSI

janvier 2020 par Marc Jacob

Accessible gratuitement pour les particuliers, la solution d’identification et d’authentification de La Poste devient une identité électronique de référence en matière de confiance et de sécurité.

on déploiement repose entre autres sur le réseau de facteurs et de bureaux de poste. L’Identité Numérique va permettre d’accélérer le développement de démarches 100 % en ligne comme la réception de la lettre recommandée électronique, et d’usages innovants dans différents secteurs d’activité tels que la banque, l’assurance, la santé ou la vie citoyenne.

Un niveau de sécurité robuste évalué par l’ANSSI

La Poste a conçu L’Identité Numérique en conformité avec les exigences du niveau de garantie dit substantiel définies par le règlement européen eIDAS sur l’identification électronique et les services de confiance. À présent, l’ANSSI reconnaît que l’Identité Numérique La Poste atteint les exigences du niveau substantiel au titre du règlement eIDAS, validant ainsi que le service offre un niveau de sécurité éprouvé et apporte une réduction substantielle du risque d’utilisation abusive, d’altération ou d’usurpation de l’identité des utilisateurs. Enfin, la qualification délivrée par l’ANSSI dans le cadre du Visa de sécurité à l’application d’Identité Numérique de La Poste – qui permet aux utilisateurs de s’authentifier auprès de services en ligne – atteste que son niveau de sécurité a été éprouvé et approuvé.

Le seul service d’identité électronique validé par une vérification en face à face La Poste a fait le choix d’une solution d’identité électronique basée sur une vérification en face à face. Cette vérification est assurée à domicile par un facteur ou en bureau de poste par un chargé de clientèle.

La sécurité de L’Identité Numérique La Poste repose sur la combinaison unique d’un identifiant, d’une application mobile et d’un code secret. Cette procédure d’authentification forte s’appuie sur deux méthodes distinctes de vérification : la saisie de son identifiant par l’utilisateur et une confirmation de connexion sur l’application L’Identité Numérique à l’aide d’un code secret.

Facteur supplémentaire de sécurité, l’hébergement des données est réalisé en France sur les serveurs de Docaposte, la filiale numérique de La Poste.

Simplification, gain de temps et sécurité dans les démarches

Service gratuit accessible aux personnes majeures possédant une pièce d’identité en cours de validité, L’Identité Numérique La Poste permet d’effectuer ses démarches en ligne de manière simple, rapide et sécurisée : un seul identifiant suffit pour se connecter à des centaines de sites, simplifiant la gestion des multiples comptes et mots de passe.

Parce qu’elle constitue une preuve forte d’identité, L’Identité Numérique La Poste permet aussi de gagner du temps dans la réalisation de nombreuses démarches du quotidien, en limitant le besoin de remplir de longs formulaires et la transmission de justificatifs d’identité.

Enfin, L’Identité Numérique La Poste permet de se protéger de l’usurpation d’identité. L’utilisateur est notifié à chaque tentative de connexion. Si un utilisateur suspecte un risque de fraude, il peut bloquer instantanément son Identité Numérique.

La Poste, fournisseur historique d’identité numérique pour FranceConnect La Poste est un partenaire de FranceConnect depuis l’origine du projet en 2015 en tant que fournisseur d’identité électronique permettant aux Français d’accéder à plus de 700 services en ligne. Avec les 260 000 comptes de L’Identité Numérique, La Poste est le premier fournisseur privé d’identité électronique en France et participe ainsi au développement de l’e-administration.

Aujourd’hui, avec la qualification de son application, L’Identité Numérique La Poste devient une clé indispensable pour se connecter, prouver son identité et réaliser des démarches plus sécurisées en ligne.

La solution sécurisée pour accélérer la dématérialisation des démarches Le niveau de sécurité de L’Identité Numérique La Poste rend possible la mise en place prochaine de nouveaux services de La Poste simplifiant la vie des particuliers : l’envoi et la réception de lettres recommandées tout électroniques (de l’expéditeur au destinataire), le retrait de colis ou encore la sécurisation renforcée de l’accès à la boîte aux lettres numérique Digiposte. L’Identité Numérique La Poste ouvre de nombreuses perspectives dans le domaine de la santé telles que : remplir un dossier de préadmission à l’hôpital, donner son consentement aux soins, consulter son dossier médical… Dans le secteur de la banque-assurance, L’Identité Numérique La Poste facilitera l’ouverture d’un compte bancaire, la souscription d’un contrat ou d’un prêt.

Alors que 100 % des démarches administratives seront bientôt accessibles en ligne, L’Identité Numérique La Poste permettra de développer et de simplifier les échanges entre citoyens et administrations : procuration de vote, participation citoyenne, démarches d’inscription auprès des collectivités locales comme la cantine scolaire, transports en commun…

Tiers de confiance auprès des citoyens, des administrations et des entreprises, La Poste réaffirme, avec L’Identité Numérique, sa volonté d’être un acteur de la démocratisation des innovations pour simplifier de la vie numérique des Français.

EN PRATIQUE

Une Identité Numérique validée à domicile ou en bureau de poste Pour créer son Identité Numérique La Poste, 3 étapes suffisent :

1. Inscription sur le site https://lidentitenumerique.laposte.fr. Puis scan de la pièce d’identité. Après contrôle de l’authenticité de cette pièce d’identité, le scan n’est pas conservé par La Poste.

2. Vérification de cette même pièce d’identité en face à face soit à domicile par le facteur soit par un chargé de clientèle en bureau de poste. Cette démarche valide l’association entre la personne physique, son identifiant et son smartphone en tant que moyen d’authentification.

3. Activation de l’Identité Numérique sur le smartphone avec l’application mobile dédiée et le choix du code secret

Comment utiliser son Identité Numérique ?

1. L’utilisateur clique sur le bouton L’Identité Numérique La Poste dans FranceConnect ou sur les sites partenaires.

2. Il reçoit instantanément une notification sur son smartphone et valide la connexion depuis son application mobile.

3. L’utilisateur peut ensuite se connecter au site choisi en toute sécurité.