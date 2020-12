L’IA en 2021 : transformation de la sécurité des données et optimisation des processus

décembre 2020 par Ramprakash Ramamoorthy, Directeur de la Recherche sur l’IA chez Zoho

Ramprakash Ramamoorthy, Directeur de la Recherche sur l’IA chez Zoho, explique quel sera le rôle de l’IA en 2021 :

« Dans la mesure où la crise liée au COVID-19 a bouleversé les méthodes de travail traditionnelles, et où la plupart des entreprises ont adopté, en tout ou en partie, le travail à distance, la sécurité des données est devenue un enjeu majeur. Puisque les données ne sont plus stockées selon des paramètres spécifiques du réseau et des appareils, elles sont exposées et menacées. C’est là que l’IA jouera un rôle important en 2021. La technologie d’IA avancée contribuera à garantir la sécurité des données en détectant les menaces potentielles et les violations de données avant qu’elles ne se produisent.

Par exemple, l’IA sera utilisée pour reconnaître une activité suspecte qui pourrait être considérée comme un indicateur de cyberattaque. Avec des seuils de réglage des technologies de plus en plus sophistiqués, l’année 2021 sera marquée par une réduction des failles de sécurité grâce à une sécurité plus proactive.

Outre les risques liés à la cybersécurité, le passage au travail à distance a obligé les entreprises à opérer une rapide transformation numérique, et avec la multiplication des données générées par cette démarche, le besoin d’outils d’intelligence artificielle s’est fait plus pressant. En 2021, l’IA intégrée dans les rôles et les workflows, qu’ils soient nouveaux ou existants, optimisera de nombreux processus : de la gestion à l’aide aux entreprises afin de leur permettre de vendre davantage, et bien plus encore. L’avenir sera caractérisé par une combinaison de l’IA et d’êtres humains travaillant ensemble plutôt qu’en concurrence.

Les avantages apportés par l’IA proviendront principalement de l’optimisation des processus et de la maximisation des profits. Elle influera sur les logiciels d’entreprise et redéfinira le champ des possibilités en matière d’optimisation. Dans le même temps, l’IA mettra l’accent sur la protection des données, tant du point de vue opérationnel que juridique. Avec l’augmentation des violations de données, nous la verrons contribuer à la détection des logiciels malveillants, à l’analyse des causes profondes, à la prédiction des pannes ou encore à l’authentification adaptative. »