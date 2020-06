L’ANSSI lance sa nouvelle revue annuelle : les Papiers numériques

juin 2020 par Marc Jacob

Pour être au plus près de ce qu’elle est, de ses orientations stratégiques et des attentes de son écosystème, l’ANSSI fait évoluer son rapport d’activité et dévoile sa toute nouvelle revue annuelle : les Papiers numériques. Au travers de dossiers thématiques, l’agence livre une revue à visée nationale et internationale où se mêlent actualité de la cybersécurité en France en 2019, contenus prospectifs et témoignages des grands acteurs de la transformation numérique.

« Les Papiers numériques sont un micro tendu vers nos partenaires car les enjeux de cybersécurité ne s’appréhendent correctement qu’à la lumière de plusieurs éclairages » explique Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI. Explorez l’actualité de la cybersécurité en France La revue s’ouvre sur la célébration des dix ans de l’ANSSI et sa volonté d’innover collectivement, incarnée par le Manifeste de l’ANSSI.

Les interactions avec l’écosystème numérique en France comme à l’international, les enjeux liés au partage de la connaissance et la mission de cyberdéfense de l’agence sont présentés dans différents dossiers thématiques. Plusieurs grands acteurs de la transformation numérique partagent leur vision, notamment sur les nouvelles technologies et leurs usages : intelligence artificielle, identité numérique, vote électronique, blockchain et cryptographie post-quantique. Ce sont autant de domaines sur lesquels l’ANSSI joue, avec d’autres parties prenantes, un rôle d’éclaireur.

Enfin, les Papiers numériques s’achèvent sur un dossier en anglais dédié au dialogue international. Il met en lumière des actions et des initiatives nationales, européennes et internationales qui correspondent aux valeurs de l’agence : ouverture, écoute et transmission.

« À l’image de l’ANSSI, qui a amorcé une transformation en 2019, ce premier numéro des Papiers numériques s’inscrit dans une dynamique plus prospective, plus pédagogique et plus humaine » affirme Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI.

En savoir plus : https://www.ssi.gouv.fr/papiers-num...