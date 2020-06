Ivanti : 66 % des professionnels de l’IT ont constaté une augmentation des problèmes de sécurité ces 3 derniers mois

juin 2020 par Ivanti

Ivanti annonce les résultats d’une nouvelle enquête portant sur l’impact du recours massif au télétravail en raison de la pandémie de Covid-19. Les résultats montrent que les équipes IT ont dû faire face à une augmentation significative de leur charge de travail, des problèmes de sécurité et des défis de communication dans cette nouvelle ère du travail à distance.

Pour 63 % des professionnels de l’IT, la charge de travail a augmenté, de +37 % en moyenne, depuis la mise en place du télétravail. Parmi les principaux incidents et demandes qui ont eu un impact sur leur activité :

• Pour 74 % d’entre eux : les problèmes liés aux VPN

• Pour 56 % : les vidéoconférences

• Pour 48 % : les contraintes de bande passante

• Pour 47 % : la réinitialisation des mots de passe

• Pour 47 % : les problèmes de messagerie

La subite augmentation du nombre de collaborateurs travaillant à distance ne fait qu’aggraver la situation. 43 % des professionnels de l’IT déclarent que 3/4 de leurs utilisateurs télétravaillent désormais, et jusqu’à 100 % des utilisateurs pour plus d’un tiers d’entre eux. Selon les personnes interrogées, cela représente une augmentation de +93 % du nombre de télétravailleurs au cours des derniers mois, ce qui montre que la pandémie de Covid-19 a eu un effet à la fois drastique et rapide.

Cette évolution dans l’organisation des entreprises a un terrible impact sur la sécurité informatique. Les deux tiers des professionnels de l’IT (66 %) ont signalé une augmentation des problèmes liés à la sécurité dans cet environnement distant élargi, notamment sur ces trois critères :

• Pour 58 % d’entre eux : les emails malveillants

• Pour 45 % : les comportements à risque et non conformes des salariés

• Pour 31 % : une augmentation des vulnérabilités logicielles

Un professionnel de l’IT sur cinq estime que le manque de communication est leur principal défi à relever dans cette nouvelle réalité. S’y ajoute la difficulté de fournir un support à distance de qualité aux salariés, une charge de travail supplémentaire pour les professionnels de l’IT qui ont dû faire face à :

• Pour 70 % d’entre eux : l’augmentation des accès VPN, pour un plus grand nombre de collaborateurs

• 54 % ont acheté, installé et distribué des appareils supplémentaires

• 52 % ont créé plus d’articles tutoriels pour leur base de connaissance

Malgré l’augmentation de la charge de travail, les professionnels de l’IT citent un certain nombre d’avantages à travailler à domicile. Près de la moitié (44 %) déclarent que le principal avantage réside dans le fait de ne pas avoir à faire les trajets domicile-travail, 19 % apprécient les horaires de travail flexibles et 16 % déclarent être plus productifs. La possibilité de travailler dans une tenue plus décontractée est un autre avantage : 52 % des répondants déclarent ainsi s’habiller plus simplement pour travailler à domicile, et 7 % avouent même que le pyjama est leur "nouveau look".

« Les équipes IT doivent répondre à des attentes sans précédent dans le cadre des dispositions prises pour lutter contre le Covid-19. Elles doivent notamment s’efforcer de trouver le bon équilibre entre sécurité et productivité des utilisateurs à distance », déclare Phil Richards, Chief Security Officer, Ivanti. « C’est un phénomène que nous pouvons directement constater chez Ivanti. Pour alléger cette nouvelle charge de travail IT, nous avons remarqué qu’en ayant davantage recours à l’automatisation des services IT et à l’optimisation de la gestion des biens IT, nos propres équipes IT sont mieux équipées pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en limitant les risques de sécurité. Nous sommes ainsi en mesure de garantir que les salariés peuvent rester à la fois productifs et en sécurité. »

L’ensemble des résultats de cette nouvelle étude sur le télétravail (en anglais) peut être consulté ici : https://www.ivanti.com/lp/unified-i.... Pour plus d’informations, Ivanti organise un webinar (en anglais) le 1er juillet prochain à 17h00. Inscriptions ici.

Méthodologie

Pour cette enquête, Ivanti a interrogé plus de 1 600 professionnels de l’IT. Ces recherches ont été menées en ligne en avril et mai 2020.