Kyndryl et Pure Storage annoncent une alliance mondiale

février 2022 par Marc Jacob

Kyndryl et Pure Storage® annoncent une alliance mondiale leur permettant d’associer l’expertise et l’expérience opérationnelle de Kyndryl à la technologie de stockage de pointe de Pure pour fournir aux entreprises des capacités critiques nécessaires.

Ensemble, Pure et Kyndryl fourniront des solutions pour relever les défis de plus en plus complexes auxquels les entreprises sont confrontées en matière de modernisation des applications et de l’infrastructure, d’automatisation, de gestion multi-cloud, de conteneurisation, et plus encore - en fournissant de façon native des éléments de cyber-résilience au sein de la couche de stockage pour permettre des applications basées sur le cloud couplées à la portabilité des données dans le cloud ou sur site.