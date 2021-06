Kaspersky et Skill Cup lancent une formation sur mobile

juin 2021 par Marc Jacob

Une formation gratuite, basée sur l’application mobile Skill Cup et développée en collaboration avec l’équipe Kaspersky Security Awareness, a été lancée aujourd’hui pour aider les parents et leurs enfants à mieux appréhender les enjeux liés à la cybersécurité et à l’éthique numérique. Elle a été conçue pour répondre aux principaux problèmes et défis que les enfants peuvent rencontrer en utilisant leurs appareils et en surfant sur Internet. Le programme est disponible sur iOS et Android. Le lancement de cette formation coïncide avec la Journée internationale de l’enfance.