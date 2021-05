L’ECE lance son nouveau programme MSc

mai 2021 par Marc Jacob

L’ECE, grande école d’ingénieurs généraliste positionnée sur l’ingénierie numérique, présente à Paris et Lyon, membre du groupe INSEEC U., annonce le lancement de son programme MSc, composé de 3 formations dédiées aux défis des transitions numérique et environnementale, disponibles dès septembre 2021 :

• MSc Sustainable Energy Futures (100 % en anglais), dédié à l’avenir des énergies durables, à la transformation et à la mobilisation des grands acteurs de l’écosystème sur les nouveaux modes de production et consommation d’énergie à venir. C’est l’un des seuls à associer une approche systémique du sujet aux potentialités des technologies numériques.

• MSc Manager de la Cybersécurité,

• MSc Data Engineer & Intelligence Artificielle (en partenariat avec Onepoint et Microsoft).

« Résolument professionnalisantes, ces formations de niveau bac+5 sont ouvertes à des étudiants provenant de divers horizons en France et à l’international (universités, écoles d’ingénieurs, IUT, écoles de management) qui souhaitent acquérir une spécialisation technique et sectorielle recherchée par les entreprises et en rapport avec les évolutions du marché de l’emploi.

Les MSc de l’ECE, construits et animés avec nos partenaires entreprises, placent les étudiants en situation professionnelle en les confrontant à des cas réels, tout en leur proposant une immersion longue en entreprise (stages ou alternance, en fonction des programmes) » indique Philippe HAIK, responsable des programmes spécialisés de l’ECE.

Accessibles dès le niveau bac+4, les 3 nouvelles formations MSc accueilleront les premiers étudiants au mois de septembre 2021 et délivreront un diplôme de niveau Bac+5. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’ECE.