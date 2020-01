Kaspersky choisit Infinigate pour étendre son réseau de revendeurs en France

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Kaspersky annonce la signature d’un partenariat commercial avec le distributeur Infinigate France. Ce partenariat permettra à Kaspersky de renforcer sa stratégie de développement, en bénéficiant de la force de frappe d’un distributeur majeur, expert et spécialiste des solutions de sécurité informatique, notamment sur le marché des services managés en France. De son côté, Infinigate enrichira son catalogue avec l’ensemble du portefolio Kaspersky, pour proposer aux revendeurs et intégrateurs une offre de cybersécurité toujours plus développée.

Kaspersky et Infinigate France profitent de l’ouverture du Forum International de la Cybersécurité à Lille (FIC 2020) cette semaine pour annoncer un accord de partenariat par lequel la filiale française du groupe allemand Infinigate, principal distributeur européen à valeur ajoutée en sécurité informatique, offrira à ses clients l’intégralité des solutions de l’expert en cybersécurité Kaspersky. Cela comprend l’ensemble des solutions et services de sécurité du groupe comme la protection avancée des terminaux, la prévention ou encore la lutte contre les menaces digitales avancées, jusqu’aux solutions dédiées MSP (Managed Service Providers). De ce fait, Infinigate bénéficiera également d’un accès au réseau de revendeurs Kaspersky via le Kaspersky License Management Portal (LMP), le nouveau portail lancé la semaine dernière par Kaspersky. Dédié aux partenaires et revendeurs du groupe, il est destiné à faciliter la gestion des commandes et les process de transaction.

Cette alliance s’inscrit dans la volonté de Kaspersky de renforcer son positionnement auprès d’opérateurs et intégrateurs majeurs déjà présents au sein du réseau historique d’Infinigate France mais aussi de capter son maillage existant de revendeurs de taille moyenne (medium business), un marché porteur pour le groupe en France. Kaspersky profitera également de l’expertise MSP d’Infinigate France, lequel investit fortement dans les offres MSP et a mis en place une unité commerciale dédiée en septembre dernier.

Pour conseiller et accompagner au mieux leurs clients revendeurs dans la commercialisation des solutions de l’éditeur, les équipes d’Infinigate bénéficieront d’une formation complète à l’offre de Kaspersky. De plus, afin d’assurer sa réactivité et suivre au plus près les évolutions des solutions Kaspersky, Infinigate mettra à disposition de ses partenaires des interlocuteurs dédiés à la marque, tant sur la partie commerciale que technique.