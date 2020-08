Juniper Networks et Netcracker combinent leurs expertises pour proposer une nouvelle solution d’automatisation des services d’entreprise

août 2020 par Marc Jacob

Juniper Networks et Netcracker Technology, spécialiste des solutions digitales BSS/OSS modernisées, présentent une solution commune visant à simplifier la gestion des réseaux LAN/WLAN/WAN de bout en bout grâce à l’automatisation de l’approvisionnement des services et des workflows, à l’intelligence artificielle et à la supervision du cycle complet, depuis le client jusqu’au cloud. Cette offre combinée permet d’assurer des opérations de service et de sécurité transparentes grâce à une visibilité unique sur l’expérience des utilisateurs, ce qui accroît l’agilité des fournisseurs de services tout en maximisant la valeur pour les entreprises clientes.

La nouvelle solution baptisée "Enterprise Service Automation" permet aux fournisseurs de services d’unifier les environnements LAN et WAN et ainsi d’apporter une nouvelle valeur ajoutée à leurs clients. Pour y parvenir, Juniper propose des solutions LAN, WLAN et WAN pilotées par l’intelligence artificielle de Mist (Mist AI), qui complètent la gamme de produits SD-WAN sécurisés de Juniper afin de garantir une meilleure visibilité ainsi qu’une automatisation et une conduite autonome des actions. Netcracker renforce cette caractéristique avec une orchestration de services de bout en bout et une marketplace digitale, basée sur son portefeuille Netcracker 2020 Digital BSS/OSS, permettant d’automatiser le cycle de vie complet des services sur plusieurs domaines de réseau, tout cela depuis une interface de gestion centralisée.

Parmi les avantages de cette solution pour les MSP figurent les suivants :

• L’approvisionnement de services automatisée et la gestion du parcours complet, depuis le client jusqu’au cloud.

• De l’analytique et des insights basés sur les actions des utilisateurs, des alertes et des diagnostics en étroite corrélation avec les réseaux LAN et WAN, permettant aux services de s’adapter à la demande et aux incidents d’être résolus automatiquement.

• Un portefeuille de services en libre-service pour les entreprises clientes, leur permettant de disposer de nouvelles capacités, d’ajouter des fonctionnalités, de consulter des rapports et de gérer leurs réseaux à partir d’une interface unique.

• Une solution répondant aux standards de l’industrie, dotée d’API ouvertes pour pouvoir facilement évoluer vers d’autres domaines de réseau, comme le réseau de transport et la 5G, et intégrer des partenaires supplémentaires de manière transparente.

• Des mises à jour fréquentes et rapides par le biais d’un cloud de microservices, utilisant des processus et des outils Agile/DevOps alignés sur les besoins commerciaux uniques de chaque fournisseur de services.

• Une solution entièrement pré-intégrée et homologuée offrant des capacités de commande, de gestion et de contrôle des services prêtes à l’emploi et comportant un certain nombre d’artefacts, notamment des modèles de services et des API configurées pour un déploiement rapide et simplifié.

• Une plateforme pour d’éventuels nouveaux services de localisation sans fil avancés tels que celle des actifs, l’engagement des utilisateurs et la recherche de contacts, basée sur la technologie virtuelle brevetée Bluetooth® LE (vBLE) de Juniper Mist.

• Une solution éprouvée et déjà déployée avec succès auprès d’un fournisseur de services mondial de premier plan en Europe.