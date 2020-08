Couchbase Cloud est disponible sur AWS Marketplace

août 2020 par Marc Jacob

Couchbase annonce que Couchbase Cloud, sa base de données entièrement managée ‘as a service’ (DBaaS), peut désormais être achetée depuis la Marketplace AWS. Cette disponibilité offre une plus grande accessibilité aux clients qui recherchent une DBaaS entièrement gérée, la meilleure de sa catégorie, avec un coût total de possession (TCO) parmi les plus faibles du marché.

Dévoilée en juin dernier, Couchbase Cloud est une version entièrement managée de Couchbase Server, la base de données NoSQL originale et polyvalente de Couchbase. Celle-ci combine un haut niveau de performance, une architecture de stockage à grande mémoire avec un langage de requête compatible SQL, des kits de développement logiciel robustes, le format JSON flexible sur les schémas, le tout déployé sous la forme d’une architecture en grappe évolutive, conforme aux propriétés ACID et répliquée globalement. Couchbase Cloud combine cette puissance et cette polyvalence pour permettre aux clients de prendre en charge un ensemble d’applications et de cas d’usage nécessitant une haute disponibilité. C’est par exemple le cas de la mise en cache de sessions en ligne, des profils d’utilisateurs et de la gestion de catalogues pour les détaillants, les fournisseurs de contenu multimédia et les entreprises qui doivent s’adapter à un monde digitalisé.

L’évolution rapide de l’économie accélère la transformation numérique dans presque toutes les organisations, ce qui renforce les opportunités mais aussi la pression de la maîtrise des coûts dans l’IT. Couchbase Cloud aide à capitaliser sur ces deux objectifs à travers :

• La polyvalence et les performances de Couchbase Server, combinées aux meilleures pratiques émergentes de déploiement de cloud privé virtuel (VPC) sur Amazon Web Services (AWS), permettent aux clients de réduire considérablement les coûts opérationnels des déploiements traditionnels sans renoncer au contrôle essentiel des données et à la sécurité.

• Un plan de contrôle ‘Single pane of glass’ pour la gestion du multi cloud et la réplication croisée des datacenters (XDCR), simplifie encore plus la gestion et le déploiement de plusieurs clusters à travers les clouds de plusieurs régions

• Une configuration et des licences transparentes qui, associées aux meilleures performances du logiciel, nœud pour nœud, permettent d’obtenir un TCO extrêmement faible pour les applications dédiées aux communautés d’utilisateurs 100% en ligne.