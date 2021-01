Juniper Networks annoncent sa collaboration avec Türk Telekom pour accélérer le développement et le déploiement de l’Open RAN

janvier 2021 par Marc Jacob

Juniper Networks et le groupe Türk Telekom (Türk Telekom), opérateur de télécommunications intégré de Turquie, annoncent la conclusion d’un nouveau partenariat technologique et commercial visant à soutenir les initiatives autour de la 5G et de l’Open RAN (Open Radio Access Network).

Le partenariat comprend :

• Un accord exclusif de licence mondiale avec Netsia, filiale de la société Argela du groupe Türk Telekom aux États-Unis, pour céder à Juniper sa technologie de pointe de contrôleur radio intelligent (RIC), y compris le code source et les brevets associés, ainsi que les droits exclusifs de développement et de vente de produits et de solutions intégrés au RIC.

• Le transfert d’experts techniques du domaine de Netsia chez Juniper pour soutenir l’intégration du RIC dans le portefeuille de produits de Juniper, renforçant encore son expertise en matière d’Open RAN et de 5G.

• L’achat de produits et de solutions Juniper par Türk Telekom pour soutenir son futur projet de déploiement Open Ran et 5G. Cela comprendra un premier test de validation de concept prévu pour la fin 2021, lequel intégrera la technologie RIC et le portefeuille plus large de Juniper.

Netsia - entreprise de recherche spécialisée et pionnière en matière d’Open RAN et de 5G - bénéficie d’une réputation d’innovateur de premier plan dans le paysage des RIC, avec plus de 20 brevets et demandes déposées pour sa technologie à ce jour. Les RIC 4G et 5G de Netsia sont aujourd’hui à un stade de développement avancé après environ cinq ans de recherche et de développement minutieux, ainsi que de nombreux tests de validation de concept déjà réalisés avec succès ou en cours avec les principaux fournisseurs de services du monde entier.

La technologie RIC favorise la concrétisation de l’Open RAN grâce à un contrôle intelligent, basé sur le cloud, des fonctions radio dissociées et virtualisées dans les domaines d’accès et de périphérie. Il s’agit également d’un élément important du fractionnement du réseau de bout en bout, qui permet de " paramétrer " les différentes ressources d’accès radio afin qu’elles puissent fonctionner de manière fiable en fonction des accords de niveau de service (SLA) adaptés à des cas d’utilisation spécifiques. De plus, cette technologie permet également de stimuler l’innovation dans le domaine radio en exploitant les données des utilisateurs et des réseaux en temps quasi réel et non réel pour créer et déployer des applications et des services novateurs basés sur l’intelligence artificielle. Ensemble, les produits et solutions résultant de cet accord permettront à Türk Telekom et à d’autres fournisseurs de services de déployer une infrastructure radio 5G ouverte et intelligente, renforçant à terme l’écosystème Open RAN et 5G.

Associées au portefeuille d’orchestration de domaines existant de Juniper (NorthStar dans le domaine des transports et Contrail dans le domaine des datacenters), les innovations résultant de cet accord permettront à Juniper d’étendre plus encore ses capacités de segmentation du réseau dans les domaines de la radio, des transports et des télécommunications. Cela donne à Juniper l’opportunité de proposer une plateforme véritablement native du cloud, évolutive, avec un découpage du réseau de bout en bout et une orchestration optimale sur les réseaux d’accès, de transport IP et les réseaux centraux de prochaine génération. Cela permettra ainsi aux fournisseurs de services d’offrir une expérience sécurisée et fiable pour des milliers d’applications basées sur une infrastructure multi-tenant, multi-cloud, multi-domaine et tout accès, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de monétisation et d’innovation.

Juniper et Türk Telekom sont tout aussi engagés dans le développement des architectures ouvertes et agiles, en particulier dans l’évolution des systèmes vRAN au sein de la communauté Open RAN. Quant à Juniper et Netsia, ils sont tous deux membres actifs de l’alliance O-RAN. L’accord entre les deux entreprises vise donc à proposer des solutions Open RAN intelligentes et sécurisées qui contribueront à démocratiser l’accès radio dans l’esprit de la culture Open RAN. Ce partenariat inédit entre un fournisseur et un client témoigne également des nouveaux modes de collaboration et d’innovation conjointe désormais nécessaires pour faire progresser le déploiement d’infrastructures ouvertes, rentables et de haute qualité, à mesure que les fournisseurs de services et les entreprises entrent dans l’ère du Cloud, de la 5G et de l’IA.