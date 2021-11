Julie Duchêne-Baraduc nommée Directrice Juridique Groupe de YesWeHack

novembre 2021 par Marc Jacob

YesWeHack annonce la nomination de Julie Duchêne-Baraduc en tant que Directrice Juridique Groupe. Rapportant au COO, Emilie Foubert-Laudouar, elle collaborera avec toutes les fonctions de l’entreprise afin de développer la stratégie et la sécurité juridique du groupe et d’accompagner l’expansion de YesWeHack tant en France qu’à l’international, notamment dans la région Asie Pacifique.

Diplômée en Droits de l’Homme, Libertés Publiques et en Compliance, Julie Duchêne-Baraduc a prêté serment au Barreau de Paris en 2000. Julie a débuté sa carrière au sein du Cabinet Mignard-Teitgen-Grisoni puis a exercé en tant que Juriste corporate et contentieux pour le CIC pendant plus de 3 ans. Par la suite, Julie rejoint différents cabinets d’avocats d’affaires parisiens jusqu’en 2013. Forte de ses expériences sur le terrain, Julie intègre Barclays Bank Plc en tant que Responsable Contentieux puis prend la direction du Département Juridique de la succursale Française de Barclays en 2015. En 2019, Julie devient manager de transition au sein de la Direction Juridique et Secrétariat Général du Groupement des Cartes Bancaires « CB ».