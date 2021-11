Alkira nomme Exclusive Networks partenaire spécialisé au niveau mondial

novembre 2021 par Marc Jacob

L’accord rend la plateforme CNaaS Cloud Services Exchange (CSX) d’Alkira disponible à travers l’écosystème de partenaires mondial d’Exclusive qui couvre 40 pays sur cinq continents. Il montre également la volonté d’Exclusive de développer son portefeuille cloud dans un marché qu’IDC estime parti pour atteindre 1300 milliards de $ d’ici 2025[1].

Exclusive Networks (EXN), qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires brut publié de 2,9 milliards d’€, a lancé une IPO réussie et a été cotée sur Euronext Paris en septembre de cette année. La société a des partenariats avec quelques-uns des plus grands et meilleurs fournisseurs au monde de cybersécurité, de gestion de réseau et d’infrastructure de cloud, comme Fortinet, Nutanix, Palo Alto Networks, Rubrik et Sentinel One. Elle fournit des plateformes de cybersécurité, des solutions cloud et des services professionnels associés d’ajout de valeur à travers un réseau mondial étendu de partenariats avec des revendeurs spécialisés, des MSP, des CSP, des opérateurs télécoms et des intégrateurs de systèmes.

Alkira a nommé Paul Couturier Vice-président senior international pour mener son expansion dans les régions EMEA et APAC. Couturier est un vétéran du secteur de l’informatique qui a occupé auparavant des positions de direction générale et développé l’international chez Efficient Networks, TippingPoint, Cyan, LightCyber et Palo Alto Networks. Dans sa dernière fonction, il a géré IntSights depuis son début européen jusqu’à son acquisition par Rapid 7.

Le vice-président exécutif vente et marketing monde chez Exclusive Networks, Andy Travers, a déclaré : « Nous avons construit notre réussite en réunissant les meilleures solutions de cybersécurité, de gestion de réseau et d’automatisation. A l’ère du cloud, la difficulté pour les clients est d’intégrer et de gérer ces ressources dans un environnement de plus en plus complexe, tout en contrôlant les coûts et en développant l’activité. Le CNaaS d’Alkira permet, en quelques clics, de configurer des réseaux cloud et multi-cloud hybrides sécurisés en quelques heures au lieu de plusieurs mois, et il donne le contrôle aux clients, qui n’ont plus à le laisser aux grands fournisseurs de cloud. »

« D’après Gartner[2], la migration des applications d’entreprise dans le cloud devrait doubler au cours des deux prochaines années, donc il semble inévitable que l’infrastructure de gestion de réseau suive la même tendance. Tout comme ils ont été les pionniers du marché du SD-WAN, nous pensons aujourd’hui que les fondateurs d’Alkira montrent la voie dans la gestion de réseau cloud. »

La plateforme CNaaS d’Alkira simplifie la mise à disposition, la connectivité et la gestion de bout en bout des réseaux dans les environnements de cloud ; elle intègre des pare-feux, un IPS/IDS et des équilibreurs de charge, et elle améliore les capacités des solutions SD-WAN existantes. Elle permet une gestion de réseau haute performance sécurisée avec une approche unifiée souple dans laquelle les clients ne paient que pour la capacité qu’ils utilisent, et où le réseau se dimensionne automatiquement pour répondre aux changements d’utilisation et de demande.