Jesper-Zerlang, LogPoint : l’acquisition de SecBI ajoutera des capacités SOAR et XDR à notre solution

septembre 2021 par Marc Jacob

LogPoint vient d’acquérir Secbi, dans le but de renforcer les capacités des capacités SOAR et XDR. A cette occasion, nous avons pu interviewer son ceo Jesper-Zerlang en exclusivité.

Global Security Mag : Pouvez-vous présenter votre entreprise en quelques mots ?

Jesper-Zerlang : LogPoint est une société européenne de cybersécurité fournissant une plate-forme d’opérations de sécurité intégrée et fondamentale comprenant SIEM et UEBA. Nous avons notre siège social à Copenhague et avons une solide présence avec une orientation stratégique sur la France dirigée depuis notre bureau de Paris. Nous protégeons les organisations et accélérons la détection et la réponse aux menaces de cybersécurité. En acquérant agileSI qui appartenait à Orange Cyberdefense en 2019, nous avons ajouté la sécurité SAP au portefeuille. L’acquisition de SecBI annoncée aujourd’hui ajoutera des capacités SOAR et XDR à notre solution.

Global Security Mag : Vous venez d’acquérir SecBI, quels sont vos objectifs ?

Jesper-Zerlang : Cette acquisition étendra encore les capacités de LogPoint en ajoutant une automatisation basée sur des playbooks qui accélère la détection et la réponse aux cybermenaces. La plate-forme universelle SOAR et XDR de SecBI s’intégrera nativement à LogPoint et remplira davantage sa mission de révolutionner la cyber-résilience des clients en simplifiant le travail difficile des opérations de sécurité grâce à l’innovation.

Global Security Mag : Quels sont les points forts de cette entreprise ?

Jesper-Zerlang : SecBI est un acteur de rupture dans la détection et la réponse automatisées aux cybermenaces, fondé sur une expertise éprouvée du domaine, une ingéniosité technologique, une expérience opérationnelle à grande échelle et une expérience pratique. L’ajout de la technologie éprouvée SecBI et de la fantastique équipe SecBI basée à Tel Aviv, est un pas en avant important pour LogPoint dans la fourniture de notre plate-forme d’exploitation XDR, offrant à nos partenaires et clients l’une des solutions les plus innovantes, intuitives et éprouvées disponibles.

Global Security Mag : Comment les produits de SecBI s’interfacent-ils avec vos solutions ?

Jesper-Zerlang : SecBI a construit sa plate-forme SOAR et XDR pour qu’elle soit indépendante des fournisseurs et s’intègre à n’importe quelle solution SIEM. Cela accélère l’intégration dans la pile technologique LogPoint et nous permet de fournir immédiatement une valeur considérable à nos clients actuels et futurs. Cette intégration permettra aux clients de lancer très rapidement des notifications automatisées et des mesures correctives de sécurité à l’aide de nos nouvelles capacités SOAR entièrement natives, les capacités XDR étant introduites dans un avenir proche.

Global Security Mag : Comment vos nouvelles solutions seront-elles meilleures pour lutter contre les cybermenaces ?

Jesper-Zerlang : L’acquisition permettra aux clients d’éliminer les faux positifs et d’automatiser la réponse aux incidents. Ensemble, ces plates-formes complètes et complémentaires automatiseront les tâches répétitives, orchestreront les workflows de correction des menaces et étudieront, hiérarchiseront et exécuteront de manière autonome des playbooks qui réduisent l’implication humaine, permettant aux analystes de se concentrer sur les menaces réelles pour mieux protéger les organisations.

Global Security Mag : Quelle est votre feuille de route pour les prochains mois ?

Jesper-Zerlang : Avec l’intégration rapide de la technologie SecBI SOAR et XDR, LogPoint franchira une nouvelle étape majeure dans la résolution des défis complexes de cybersécurité auxquels les clients sont confrontés aujourd’hui. Nous annoncerons la feuille de route pour l’intégration dans les prochaines semaines. Néanmoins, je pense que nous offrirons à nos clients des capacités SOAR presque immédiatement et que nous serons pleinement intégrés à la solution LogPoint lancée avant la fin de l’année.

Global Security Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Jesper-Zerlang : La cybersécurité doit être prise plus au sérieux au sein de toutes les organisations. Faites-en une priorité stratégique et considérez la cybersécurité comme un élément intégré de votre stratégie commerciale. Réfléchissez à la manière dont vous allez gérer le nombre croissant de menaces affectant chaque organisation au quotidien, et commencez à tirer parti de l’apprentissage automatique et de l’automatisation pour accélérer votre détection et votre réponse. Enfin et surtout. Considérez un fournisseur européen de SIEM qui valorise la confidentialité, prend la sécurité de notre propre solution au sérieux et fournit un modèle de tarification transparent et prévisible qui ne vous oblige pas à réduire la cybersécurité pour des raisons financières.