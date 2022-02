JERLAURE

février 2022 par Marc Jacob

Contact : Anne-Laure GREMAUD Année de création : 1995

Activités :

Concepteur et constructeur de Datacenters depuis plus de 27 ans, JERLAURE s’appuie sur son propre bureau d’études composé d’ingénieurs spécialisés et d’experts Datacenter.

JERLAURE accompagne ses clients à toutes les étapes d’un projet datacenter : STRATEGIE, CONCEPTION, CONSTRUCTION, EXPLOITATION. En tant que spécialiste du Edge Datacenter, JERLAURE participe pleinement au maillage du territoire en accompagnant les projets d’implantation de Datacenters de proximité.

Type de services :

De l’étude de faisabilité, à la livraison du projet, en passant par des audits techniques et le maintien en conditions opérationnelles, JERLAURE accompagne ses clients à toutes les étapes d’un projet IT. PME, grand groupe ou encore institution publique, JERLAURE répond aux besoins de toutes les entreprises quelque soit leur taille et leur nature.

JERLAURE assure une veille permanente sur le marché pour concevoir aujourd’hui le datacenter de demain. Véritable concentré d’innovation et de savoir-faire, les Datacenters réalisés par JERLAURE s’inscrivent clairement dans l’ère du temps et sont conçus pour répondre aux nouveaux besoins.

Description du service phare pour 2022 :

JERLAURE accompagne le développement du Edge

Plus que jamais considérés comme un élément incontournable après la crise du Covid-19, les Datacenters sont aujourd’hui vu comme un outil essentiel pour répondre aux nouveaux usages et assurer une continuité des activités. Ces deux dernières années ont mis en évidence la dépendance de nos modes de communication envers les réseaux. La crise sanitaire a accéléré et redimensionné les enjeux liés à la nécessité de connexion fiable, rapide et sécurisée. C’est dans cette mouvance et pour répondre aux nouveaux besoins que JERLAURE met ses compétences au service du développement numérique territorial, en accompagnant le déploiement des Edge Datacenters.

SYNEcTHIK DC : La gamme de Edge Datacenter connectés à l’environnement JERLAURE propose une gamme de Datacenters d’exception parfaitement adaptés au marché de proximité en termes de capacité, de résilience, de CAPEX et d’OPEX. Cette gamme a fait l’objet d’une veille permanente sur le marché du Datacenter, en vue de faire émerger de nouvelles solutions toujours plus GREEN et plus performantes, de sorte que chacun des modèles de la gamme SynEcTHIK DC intègre, autant que faire se peut, des innovations technologiques utiles, répondant parfaitement aux nouveaux enjeux.

La gamme en image : SYNEcTHIK DC