APL Data Center

janvier 2022 par Marc Jacob

Contact : Christophe Weiss, Directeur Général

Année de création : 1983

Activités : Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les domaines des datacenters, des infrastructures IT et du numérique responsable

Type de services : Nos services s’articulent autour de quatre activités : 1/ conseil et ingénierie de conception et réalisation de data centers en AMOA, MOE ou Clé-en-main, 2/ conseil et ingénierie des infrastructures IT, 3/ Conseil et ingénierie de maintenance et d’exploitation des datacenters, 4/ numérique responsable accompagnement aux certifications et évaluation de l’impact environnemental.

Description du service phare pour 2022 :

• Commissionning

• Mesure de l’empreinte environnementale des services numériques par la méthode Analyse du cycle de vie et la base de données NEGAOCTET

• Conseil en choix de solutions d’architectures IT et hébergement

• Accompagnement à l’implantation de data centers en France

Adresse du site Internet : https://www.apl-datacenter.com/fr/