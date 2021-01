J-3 avant la journée mondiale de la protection des données, le comentaire d’Haord Li, ExpressVPN

janvier 2021 par Harod Li, Vice-président chez ExpressVPN

Le 28 janvier prochain aura lieu la journée mondiale de la protection des données. Devenues un véritable or noir de l’internet, les données des consommateurs sont aujourd’hui menacées de toutes parts.

"Nous ne partageons pas nos relevés bancaires publiquement parce que nous ne voulons pas que des personnes tierces ne connaissent notre situation financière. Nous avons des rideaux et des stores dans nos logements parce que nous ne voulons pas que des regards extérieurs s’immiscent dans notre intimité. Alors pourquoi en serait-il autrement pour nos données en ligne et notre vie privée en général ?

La Journée de la protection des données est un bon moyen de rappeler à tous l’importance de toujours se battre pour protéger ses informations personnelles en ligne, surtout que nous continuons à voir les géants de la tech ôter les consommateurs de leur vie privée. Récemment, WhatsApp a posé un ultimatum à ses utilisateurs en leur demandant d’accepter leurs nouvelles conditions d’utilisation pour partager des données avec la maison mère Facebook, ou bien de se voir interdire l’utilisation de la plateforme de messagerie. Il incombe donc aux consommateurs de se protéger eux-mêmes.

Il existe plusieurs moyens de se protéger contre l’hégémonie des grandes technologies et la façon dont elles utilisent les données des utilisateurs. Il est essentiel de prendre connaissance de toutes les conditions d’utilisation avant d’utiliser une application. Chaque utilisateur devrait également s’intéresser aux paramètres de confidentialité des appareils qu’il utilise. Enfin, les utilisateurs doivent également être conscients que certaines applications doivent être évitées pour leur utilisation personnelle".