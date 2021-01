CommScope : Pouvons-nous réellement prétendre à une couverture à 100 % en FTTH d’ici 2025 ?

janvier 2021 par CommScope

Pouvons-nous réellement prétendre à une couverture à 100 % en FTTH d’ici 2025 ? Alors que le gouvernement français a récemment annoncé allouer une enveloppement supplémentaire dans le cadre du plan France Très Haut Débit, Orange vient à son tour annoncer la création d’Orange Concessions afin de soutenir son développement dans la fibre en zone rurale et valoriser ses infrastructures. Fortement attendu depuis la présentation de leur plan stratégique Engage 2025, Orange Concessions sera le premier opérateur de réseaux fibre en zone rurale avec plus de 4,5 millions de prises des Réseaux d’Initiative Publique (RIP).

Orange a ainsi conclu un accord exclusif avec un consortium regroupant les réseaux fibre de l’opérateur en zone rurale : La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances (« CNP ») et EDF Invest. Cet accord leur permet d’accéder à 50 % du capital et le co-contrôle de la nouvelle entité Orange Concessions.

« La mise en œuvre de la connectivité par fibre optique et la connectivité mobile telles que la 4G et la 5G dans les zones rurales est un grand défi. La France, à travers son Plan France Très Haut Débit (PFTHD) est à la hauteur de ses ambitions en termes d’accès au très haut débit sur l’ensemble du territoire. Nous pensons que tous les foyers et toutes les entreprises devraient être sur un pied d’égalité en termes de connectivité, quel que soit leur emplacement. Alors que nous modernisons nos réseaux, nous devons veiller à ce qu’aucune région ne soit laissée pour compte et disposer des infrastructures en fibre optique et sans fil nécessaires pour permettre une plus grande croissance dans tout le territoire français.

Les changements ne se produiront pas du jour au lendemain, mais l’injection de fonds dans la transformation numérique de notre pays aura des avantages à long terme et de grande portée pour nous tous, tant sur le plan économique que social. La mise en place de l’infrastructure nécessaire pour fournir une connectivité rapide et fiable aux entreprises soutiendra en fin de compte les efforts déployés pour se remettre de la pandémie, ce qui est certainement positif de notre point de vue. » commente Jérôme Cousin, Sales Director South Europe chez CommScope France.