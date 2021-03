Ivanti, soutenu par Clearlake Capital et TA Associates, rachète Cherwell

mars 2021 par Marc Jacob

Ivanti, Inc. soutenu par Clearlake Capital Group, L.P (avec ses filiales, « Clearlake ») et TA Associates, annonce aujourd’hui avoir conclu le rachat de Cherwell Software, leader mondial des solutions d’ESM (gestion des services d’entreprise). Les conditions de l’accord avec Cherwell n’ont pas été divulguées.

Cet accord commercial renforce la position d’Ivanti en tant que seul fournisseur d’ESM (gestion des services d’entreprise) capable d’offrir une gestion de bout en bout des services et des biens, du département IT à l’ensemble des métiers de l’entreprise, et des points d’accès traditionnels aux périphériques Edge IoT. Ce rachat, réaffirme la volonté d’Ivanti à rester au premier plan de l’innovation, au carrefour de la gestion unifiée du poste client (UEM), de la sécurité Zero Trust et de la gestion des services d’entreprise (ESM).

Ivanti s’engage à maintenir et à investir dans les deux solutions de gestion Cherwell et Ivanti, tout en travaillant à faire converger les meilleurs aspects de chacune. A titre d’ exemple, Ivanti intégrera les applications Cherwell low-code et no-code, leaders du marché. La plateforme Ivanti Neurons connectera les meilleurs produits des gammes ESM (gestion des services d’entreprise) des deux entreprises avec les solutions Ivanti de gestion unifiée du poste client (UEM) et de sécurité Zero Trust. Une solution unique sera ainsi fournie, permettant aux entreprises d’autoréparer et d’autosécuriser les périphériques, et d’offrir un self-service aux utilisateurs finaux, de façon proactive, prévisible et autonome.