LogPoint a obtenu la certification EAL de niveau 3+

mars 2021 par Marc Jacob

COPENHAGUE, 25 mars 2021 - LogPoint, l’innovateur mondial dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé que sa solution de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) a de nouveau obtenu la certification EAL de niveau 3 (3+) à la suite de l’évaluation selon les Critères Communs, ce qui assure la qualité du logiciel de l’entreprise.

La certification EAL 3+ est requise par les organisations des secteurs public et privé opérant dans les industries des infrastructures critiques telles que l’énergie, les soins de santé et les finances, ainsi qu’auprès de la défense, d’agences de renseignement et des forces de l’ordre. Elle permet à la solution SIEM de LogPoint d’être au cœur des infrastructures numériques critiques et de traiter des informations classifiées.

La technologie novatrice de LogPoint accélère la détection et la réponse en matière de cybersécurité, donnant aux organisations la liberté de leurs collaborations et la possibilité de s’adapter. Le logiciel innovant SIEM collecte des informations relatives à la sécurité de l’ensemble du réseau et des sources, peu importe leur nature, et intègre structurellement le module d’apprentissage automatique Analyses comportementales des utilisateurs et des entités (UEBA) pour détecter et prévenir efficacement les violations.

Les Critères Communs sont un standard international pour l’évaluation des assertions de sécurité des produits et systèmes informatiques, qui forment la norme officielle ISO/IEC 15408. La certification garantit que le processus de spécification, d’implantation et d’évaluation en cours d’élaboration a été mené de manière rigoureuse, normalisée et reproductible.

La solution SIEM de LogPoint se voit octroyer la certification EAL 3+ selon les Critères communs par CSTC, l’organisme de certification suédois pour la sécurité informatique. LogPoint a obtenu sa première certification EAL en 2015 dans le cadre de sa collaboration avec l’unité Défense, Aérospatiale et Sécurité de Boeing.