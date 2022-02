Ivanti enrichit la plateforme Neurons avec des fonctions de gestion des correctifs basées sur les risques

février 2022 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie de nouvelles solutions intégrées : Ivanti Neurons™ for Patch Management, Ivanti Neurons™ Digital Assistant et différentes améliorations d’Ivanti Neurons™ for Healing, pour la classification automatique des tickets de support. Avec ces nouvelles versions, Ivanti continue de remplir sa mission de permettre et sécuriser l’Everywhere Workplace.

Ivanti Neurons est une plateforme d’hyperautomatisation qui exploite l’intelligence artificielle et le machine learning pour répondre aux exigences croissantes pesant sur les équipes IT et Sécurité d’aujourd’hui, avec le passage massif au télétravail ou au fonctionnement hybride. La solution permet l’autoréparation et l’autosécurisation des périphériques en mode autonome, et fournit aux utilisateurs finaux une expérience de self-service personnalisée. Ivanti Neurons utilise des robots d’automatisation pour fournir des informations en temps réels sur l’ensemble des biens dans l’Everywhere Workplace, y compris tous les terminaux et la périphérie IoT, tout en assurant aux collaborateurs une expérience semblable à celle des produits grand public. Ivanti met Ivanti Neurons à jour tous les trimestres, en plus de l’amélioration constante de ses solutions pour l’ensemble de cette plateforme, afin de mieux aider ses clients à adopter rapidement et en toute sécurité le travail de demain. Voici les détails des dernières innovations :

• Ivanti Neurons for Patch management est une solution native de Cloud qui permet aux équipes IT de prioriser efficacement les vulnérabilités et de corriger en premier celles qui sont les plus dangereuses pour l’entreprise. C’est indispensable. En effet, une récente étude Ivanti montre que 71 % des professionnels de l’IT et de la sécurité trouvent l’application des correctifs trop complexe et trop longue. C’est inquiétant, parce que plus une vulnérabilité reste longtemps sans correctif, plus l’entreprise est exposée aux risques de fuites de données ou d’attaque par ransomware. En fournissant des données en temps réel sur les exploitations connues et le contexte des menaces liées aux vulnérabilités, Ivanti Neurons for Patch Management aide les entreprises à faire évoluer leur stratégie de correction des vulnérabilités, afin de mieux se protéger des fuites de données et des attaques. En effet, il leur permet de prioriser la résolution des vulnérabilités en fonction des risques qu’elles représentent. De plus, comme elle centralise toutes les informations au même endroit, la solution assure la visibilité des périphériques gérés dans le Cloud, en plus de ceux qui sont gérés sur site par les solutions de gestion des correctifs Ivanti Patch Management. Les entreprises peuvent ainsi passer de la gestion des correctifs sur site à la gestion dans le Cloud à leur propre rythme.

• Ivanti Neurons Digital Assistant et les nouvelles fonctionnalités d’Ivanti Neurons for Healing aident les entreprises à améliorer l’expérience numérique des collaborateurs. Avec ces améliorations, qui reposent sur l’IA, les clients d’Ivanti obtiennent d’excellents résultats. Par exemple, ils peuvent résoudre jusqu’à 80 % des incidents avant même qu’ils ne soient signalés, ils réduisent de 43 % le volume des appels téléphoniques adressés au centre de support et ils réduisent le volume total de tickets de 64 %. Ivanti Neurons Digital Assistant est un agent de support virtuel (Virtual Support Agent - VSA) reposant sur l’IA, qui automatise la résolution des questions, incidents et demandes de support des collaborateurs, et apporte à ces derniers l’expérience de self-service qu’ils attendent, semblable à celle des produits grand public. Cette nouvelle solution évolutive est livrée avec des milliards d’expressions déjà apprises, et elle continue à apprendre et à s’améliorer au fur et à mesure qu’elle interagit avec les collaborateurs. Ivanti Neurons for Healing a été enrichi d’une fonction de classification des tickets, qui améliore la précision de la classification de l’incident initial, ainsi que les opérations de suivi et les workflows associés. Avec ces nouvelles solutions, les équipes IT pourront plus facilement automatiser les workflows des collaborateurs (réinitialisation des mots de passe, commande d’équipements approuvés, etc.), tout en assurant une prise en charge 24x7 de l’Everywhere Workplace. Les départements autres que l’IT (RH et Facilities, par exemple) bénéficient également de l’automatisation du self-service, combinée à des extensions prêtes à l’emploi qui peuvent être exploitées dans le cadre d’une stratégie d’ESM (gestion des services d’entreprise). Ces progrès interviennent à un moment critique. En effet, les volumes d’appels au centre de support ont bondi avec la pandémie, ce qui augmente les coûts de fonctionnement, et limite la productivité et la satisfaction des collaborateurs. De plus, une récente étude menée par Ivanti montre que les deux tiers des décideurs disent avoir accéléré leurs plans ou augmenté leur taux d’adoption des offres de services IT automatisés.