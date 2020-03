Ivanti annonce une nouvelle Direction des Ventes et du Réseau de Distribution

mars 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce renforcer encore sa stratégie de mise sur le marché plaçant le client au centre de ses priorités, avec la promotion de Cyrus Hatfield au poste de Senior Vice President, Global Sales (Vice-Président Senior des Ventes internationales). De plus, Gary Abad rejoint l’entreprise au poste de Vice President of Global Channels and System Integrators (Vice-Président du Réseau de Distribution International et Intégrateurs Système).

Cyrus Hatfield est un véritable expert de la vente, disposant de plus de 25 ans d’expérience dans le pilotage de stratégies de vente et d’augmentation du chiffre d’affaires dans les entreprises des secteurs des technologies et des logiciels d’entreprise. Il est arrivé chez Ivanti il y a 4 ans et était encore récemment Vice President, American Sales. Il a joué un rôle déterminant dans la stratégie d’intégration des ventes et d’alignement de la mise sur le marché après les fusions et rachats de l’entreprise. Avant de rejoindre Ivanti, il a été Vice President, Digital Commerce Solutions chez Pitney Bowes Software et Vice President, North America, Enterprise Sustainability Solutions chez Infor.

Gary Abad apporte à Ivanti plus de 25 ans d’expérience dans les réseaux de distribution. Il rejoint aujourd’hui Ivanti après avoir occupé des postes de direction des réseaux de distribution de logiciels chez LogRhythm, Meru Networks (racheté par Fortinet), Kaspersky Labs, F5 Networks et Polycom.

L’équipe responsable du réseau de distribution d’Ivanti accueille également Leigh Lebow, nommée Senior Director of Channel Marketing. Leigh Lebow va mener des programmes ciblés de marketing et de facilitation des ventes à destination du réseau de distribution, afin d’impliquer et d’activer davantage le réseau mondial de Partenaires Solutions Ivanti. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le marketing Channel, elle rejoint Ivanti après avoir travaillé chez Infor, où elle menait les programmes de formation et d’implication du réseau de partenaires de l’entreprise. Leigh Lebow a également occupé des postes de responsable du marketing channel chez Kaspersky Lab et CA (maintenant Broadcom).