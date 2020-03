Forescout annonce un partenariat stratégique avec Medigate

mars 2020 par Marc Jacob

Forescout Technologies, Inc. annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Medigate, solution dédiée à la sécurité des dispositifs et à la gestion des actifs médicaux. Cet accord a pour but d’aider les organismes de santé à recenser, identifier et agir en permanence sur l’ensemble de l’Internet des objets médicaux (IoMT), l’IoT, la technologie opérationnelle (OT) et des équipements connectés au réseau informatique. A travers cette nouvelle collaboration, les deux acteurs ont développé une intégration qui permet de combiner la visibilité approfondie de l’IoMT, la détection des anomalies et les fonctionnalités de gestion du cycle de vie de Medigate avec la visibilité des dispositifs d’entreprise connectés, la segmentation automatisée et les capacités de réponse aux incidents de Forescout. Forescout revendra également la plateforme Medigate.

Medigate permet aux équipes ingénierie informatique, sécurité, biomédicale et clinique, d’identifier, surveiller et sécuriser chaque dispositif médical présent sur le réseau clinique. Grâce à la classification et aux informations contextuelles des dispositifs médicaux fournies par Medigate, Forescout appliquera un contrôle d’accès granulaire, une segmentation et d’autres politiques de conformité aux réseaux des établissements médicaux. Ces fonctionnalités seront également applicables à l’ensemble des autres dispositifs connectés de l’organisme de santé afin d’offrir une plateforme de contrôle des dispositifs cohésive et centralisée.

L’offre commune utilisera des technologies pour identifier et classer l’ensemble des équipements médicaux et informatiques – y compris les dispositifs inconnus ou plus difficiles à classifier - connectés aux réseaux de l’établissement de santé, tout en minimisant les perturbations. Elle fournira des informations précieuses pour soutenir les politiques de sécurité mises en œuvre dans l’entreprise afin de protéger les dispositifs biomédicaux grâce à une gestion efficace des vulnérabilités, la détection des anomalies et des menaces ainsi que la notation des risques. Ce partenariat permettra ainsi aux clients de concevoir et mettre en place une segmentation efficace, ainsi qu’un contrôle des accès au réseau de l’établissement médical.

Grâce à la rationalisation du processus, de la mise à disposition et du support, cette offre combinée fournit une réponse simplifiée aux clients qui cherchent à résoudre les problèmes de visibilité, de classification, de conformité et de cybersécurité de leurs équipements en entreprise et au sein d’environnements médicaux spécialisés. Le nouveau partenariat repose sur une stratégie de vente et de marketing coordonnée visant à répondre aux besoins des clients en matière de technologies informatiques et cliniques dans le domaine biomédical, à l’image de la démonstration d’interopérabilité réalisée avec Arista à travers le « Healthy Hospital » lors de la conférence HIMSS 2020 à Orlando, en Californie.