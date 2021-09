Inetum acquiert Ilex International

septembre 2021 par Marc Jacob

Inetum (ex-Gfi) scelle l’acquisition d’Ilex International, éditeur français de logiciels IAM (Identity and Access Management). Une opération majeure sur le marché de la cybersécurité pour l’ESN, s’inscrivant pleinement dans son plan stratégique UPSCALE23. Le Groupe présent dans 26 pays intègre les meilleurs acteurs de l’écosystème digital pour consolider sa capacité d’intervention dans la cybersécurité et permettre à ses clients de tirer le meilleur du flow digital.

Dans un contexte de défis permanents liés à la cybersécurité, constituant l’un des piliers de sa stratégie UPSCALE23, Inetum acquiert Ilex International, le 1er éditeur français de logiciel IAM (Identity and Access Management).

Ilex International a su développer depuis plus de 30 ans une expertise forte et étendue dans la sécurité des systèmes d’information en tissant des partenariats avec une majorité de grands comptes ainsi que de nombreuses ETI. En accompagnant ses clients issus de nombreux secteurs d’activité tels que les banques et assurances, la défense, la santé, les médias, les énergies, et la distribution, Ilex International fait aujourd’hui bénéficier de ses solutions IAM à plus de 14 millions d’utilisateurs en France et à l’international.

La plateforme évolutive d’Ilex International permet aux entreprises d’acquérir une vision d’ensemble sur leurs besoins IAM et apporte une réponse globale à chacune de leurs problématiques. Cette approche garantit une stratégie à 360° autour de la gestion des accès (Ilex Access Management) et de la gestion des identités et des habilitations (Ilex Identity Management). Grâce à une mise en place progressive et séquencée, la plateforme d’Ilex International permet de renforcer la sécurité et améliorer l’expérience utilisateur tout en s’adaptant à des environnements hétérogènes.

Une étape clé pour Inetum dans le cadre du plan stratégique UPSCALE23 L’acquisition de l’éditeur de logiciel leader en IAM permet à Inetum de poursuivre le développement de son offre Software sur le marché de la cybersécurité et de contribuer au renforcement de son plan stratégique à 5 ans. C’est une proposition de valeur complète et unique répondant à la stratégie UPSCALE23 d’Inetum qui se déploiera dans l’ensemble des pays où l’ESN est présente.

Cette acquisition va permettre la création d’un nouveau secteur spécialisé sur les enjeux de Cybersécurité au sein de la Business Line Software d’Inetum. L’effet de levier sera conséquent pour les « cyber practices » du Groupe grâce à une expertise éprouvée du sujet en conseil et en services auprès de ses clients et dans chacun des pays où l’ESN est implantée.